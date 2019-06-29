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宜蘭2019藝術自造祭來了 敲響12公尺半的藝術之鐘　

2019-06-29 13:37聯合報 記者羅建旺╱即時報導

「藝術自造祭」以「自造」精神，鼓勵民眾動手參與，重拾創作樂趣，今天以「大寫生」作...
「藝術自造祭」以「自造」精神，鼓勵民眾動手參與，重拾創作樂趣，今天以「大寫生」作為開場。圖／宜蘭縣文化局提供
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2019藝術自造祭今天在宜蘭縣中興文創園區登場，以「自造色彩、玩轉藝術」為主題，有寫生、市集、講座、共創營、戶外藝術裝置等多項，活動持續到8月4日，提供暑假好去處，讓今夏的宜蘭旅行更添亮點。

宜蘭縣政府文化局指出，「藝術自造祭」以「自造」精神，鼓勵民眾動手參與，重拾創作樂趣，今天以「大寫生」作為開場，也邀請全國民眾到中興文創園區畫出心中的風景。

同時，今天啟用高達12.5公尺的藝術之鐘，藝術之鐘外型如雙手交叉，象徵「守護」意涵，敲響銅鐘時，即象徵將藝術創作的能量傳播各地、生生不息。

宜蘭縣副縣長林建榮主持開幕時表示，畫畫是0到99歲都可參與的生活藝術，許多知名畫家如藍蔭鼎、藍榮賢、李讚成、王攀元、吳炫三等人都來自宜蘭，可見蘭陽平原是培育藝術的搖籃。

文化局表示，園區寫生外，藝術自造祭每個周六、日，安排「咖樂弗COLORFUL創意市集」，邀集創意創作者透過DIY與大小朋友互動，也有好食好玩的特色產品。

而講座則邀請在地知名裝置藝術創作者呂秉承、5度獲得國立台灣美術館版印年畫首獎藝術家呂妍慧，以及第一位入圍葛萊美獎的華人專輯包裝設計師蕭青陽擔任主講人，分享經驗與夢想。

文化局指出，今年規畫不同以往的「藝術自造戶外展」，活動期間，民眾可觀賞裝置從無到有、逐漸成形的過程，其中一項裝置還會結合宜蘭縣內藝術工作者及美術科系學生互動交流的創作，象徵藝術的凝聚與傳承，也為在地深耕留下延續的記憶。

2019藝術自造祭活動期間每天上午10點至下午6點開放，每周三休館，地點在中興文化創意園區(宜蘭縣五結鄉中正路二段6-8號)，電話（03）9699440，官網www.chccp.e-land.gov.tw

2019藝術自造祭今天在宜蘭縣中興文創園區登場，啟用高達12.5公尺的藝術之鐘。...
2019藝術自造祭今天在宜蘭縣中興文創園區登場，啟用高達12.5公尺的藝術之鐘。圖／宜蘭縣文化局提供
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2019藝術自造祭今天在宜蘭縣中興文創園區登場。圖／宜蘭縣文化局提供
2019藝術自造祭今天在宜蘭縣中興文創園區登場。圖／宜蘭縣文化局提供
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「藝術自造祭」安排市集，有彩繪等活動。圖／宜蘭縣文化局提供
「藝術自造祭」安排市集，有彩繪等活動。圖／宜蘭縣文化局提供
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文化局文創

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