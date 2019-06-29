花市圖書館總館重開張 首創東部唯一「直播室」

2019-06-29 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



直播室裡專業設備齊全。記者余衡／攝影 分享 facebook

位於花蓮市國聯一路的市立圖書館總館，歷經兩年半漫長整修於今天上午重新揭牌，新館不但加強採光也重新打造各層特色，其中2樓設有各國不同風格的閱讀角落，3樓提供智慧教育的自造者空間，最特別的是在東部地區圖書館中首創直播室，未來將能直接錄製節目，與網路時代無縫接軌。

館方指出，總館自民國70年開館迄今近40年，104年獲選為「書香卓越典範圖書館」，同時獲得教育部「閱讀空間改善計畫」兩項補助經費，加上縣政府、市公所預算及民意代表爭取，花費2700萬元進行室內外重新拉皮、裝潢及耐震補強，去年歷經0206強震導致開館稍有延後，今天總算以嶄新面貌重新服務民眾。

以淺色系佈置的地中海風閱讀角落。記者余衡／攝影 分享 facebook

館方表示，新館共分為地下一層、地上三層，其中地下室主要為自修區，1樓為資訊檢索及書報雜誌區，2樓則設有客家、日式及地中海風等風格各異的閱讀角落，3樓則規畫有直播室及自造者教室，未來將配合縣內師資舉辦智慧教育課程。直播室設有專業棚燈、攝影機及剪輯設備，可以將做好的節目直接上傳網路，目前民眾使用暫未收費，但需採預約制且不能涉及營利。