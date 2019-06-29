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花市圖書館總館重開張 首創東部唯一「直播室」

2019-06-29 13:18聯合報 記者余衡╱即時報導

直播室裡專業設備齊全。記者余衡／攝影
直播室裡專業設備齊全。記者余衡／攝影
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位於花蓮市國聯一路的市立圖書館總館，歷經兩年半漫長整修於今天上午重新揭牌，新館不但加強採光也重新打造各層特色，其中2樓設有各國不同風格的閱讀角落，3樓提供智慧教育的自造者空間，最特別的是在東部地區圖書館中首創直播室，未來將能直接錄製節目，與網路時代無縫接軌。

館方指出，總館自民國70年開館迄今近40年，104年獲選為「書香卓越典範圖書館」，同時獲得教育部「閱讀空間改善計畫」兩項補助經費，加上縣政府、市公所預算及民意代表爭取，花費2700萬元進行室內外重新拉皮、裝潢及耐震補強，去年歷經0206強震導致開館稍有延後，今天總算以嶄新面貌重新服務民眾。

以淺色系佈置的地中海風閱讀角落。記者余衡／攝影
以淺色系佈置的地中海風閱讀角落。記者余衡／攝影
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館方表示，新館共分為地下一層、地上三層，其中地下室主要為自修區，1樓為資訊檢索及書報雜誌區，2樓則設有客家、日式及地中海風等風格各異的閱讀角落，3樓則規畫有直播室及自造者教室，未來將配合縣內師資舉辦智慧教育課程。直播室設有專業棚燈、攝影機及剪輯設備，可以將做好的節目直接上傳網路，目前民眾使用暫未收費，但需採預約制且不能涉及營利。

縣長徐榛蔚指出，無論身處什麼時代「知識就是力量」，她鼓勵民眾多多閱讀、徜徉書海，未來將會持續擴充縣內圖書空間及各式館藏。市長魏嘉賢也提到，新館3樓的自造者教室擁有先進科技，配有3D筆及3D列印機等新奇的設備，民眾前往圖書館不再只能閱讀，一定能找到有趣好玩的地方。

3樓自造者教室未來將提供智慧教育。記者余衡／攝影
3樓自造者教室未來將提供智慧教育。記者余衡／攝影
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花蓮市立圖書館總館今重新開張。記者余衡／攝影
花蓮市立圖書館總館今重新開張。記者余衡／攝影
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圖書館徐榛蔚

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