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「台東縣雜糧區域加工中心」今落成啟用

2019-06-29 11:34聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東縣雜糧區域加工中心」今天在知本啟用，未來，可將紅藜、小米、樹豆、洛神花等雜糧作物加工生產及包裝，讓產地履歷更加在地及合法標準化，打造「台東品牌」。

台東縣農會總幹事戴振東表示，加工中心啟用後預估每天可進行2.4噸的濕殼紅藜脫粒、烘乾，每年將生產300噸脫殼紅藜，可協助超過30家的農企業作物加工品，產值超過3億元。

台東縣雜糧區域加工中心是全台首座，也是全縣唯一，內部分為加工廠及包裝廠，雜糧從脫殼、乾溼分離、烘乾、秤重到包裝封口，儀器設備採一貫化作業，廠區可提供20個就業機會。

耗資千萬的加工廠區，設備採一貫化作業。記者尤聰光／攝影
耗資千萬的加工廠區，設備採一貫化作業。記者尤聰光／攝影
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「台東縣雜糧區域加工中心」啟用後，讓產地履歷更加在地及合法標準化，打造「台東品牌...
「台東縣雜糧區域加工中心」啟用後，讓產地履歷更加在地及合法標準化，打造「台東品牌」。記者尤聰光／攝影
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「台東縣雜糧區域加工中心」今天啟用，每年將生產300噸脫殼紅藜，創造3億元產值。...
「台東縣雜糧區域加工中心」今天啟用，每年將生產300噸脫殼紅藜，創造3億元產值。記者尤聰光／攝影
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工作人員示範紅藜包裝作業。記者尤聰光／攝影
工作人員示範紅藜包裝作業。記者尤聰光／攝影
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