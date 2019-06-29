「台東縣雜糧區域加工中心」今落成啟用

2019-06-29 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



「台東縣雜糧區域加工中心」今天在知本啟用，未來，可將紅藜、小米、樹豆、洛神花等雜糧作物加工生產及包裝，讓產地履歷更加在地及合法標準化，打造「台東品牌」。

台東縣農會總幹事戴振東表示，加工中心啟用後預估每天可進行2.4噸的濕殼紅藜脫粒、烘乾，每年將生產300噸脫殼紅藜，可協助超過30家的農企業作物加工品，產值超過3億元。