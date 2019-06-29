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國六延伸花蓮還在吵...他們忍受淋浴、三溫暖 貫通「最難隧道」

川習會登場 會前川習都強調美中的好關係

影/「全身都濕了！」 基隆親水季今登場小朋友玩瘋

2019-06-29 10:50聯合報 記者游明煌╱即時報導

「好涼喔，全身都濕了，好爽快！」基隆暖暖親水公園親水季今天上午登場，很多大小朋友都來玩水，享受清涼一夏，市長林右昌也到場，邀請民眾一起來打水仗，感受被水噴的樂趣，一直開放到8月29日，親水季暖暖童樂會為期2個月。

暖暖親水公園名列全台十大免費戲水景點之一，每年夏季都會舉辦親水季，今天上午9時50分登場。今年親水公園噴水遊戲設施，開放時間6月29日至8月29日每日上午10時至11時30分，下午4時至5時30分，每周一及五進行清潔維護及換水作業不開放。親水公園地點在暖暖水源橋下，從中山高下暖暖交流道即可到達。

親水季今年邁入第三年，暖暖區公所和市府結合暖暖各里辦公處、社區及民間社團舉辦，今年主題為親水季暖暖童樂會，上午8時30分有戲水宣導等暖場活動，10時開幕典禮。今天大太陽，天氣炎熱，剛好是玩水好時機，地方人士參與相當熱烈，小朋友擠滿現場，看到水就衝，個個都淋得滿身濕透。

為期2個月的親水季活動期間，將舉辦暖暖老街文化季、原住民豐年祭、瘋公園樂齡憶童趣、大菁藍染體驗等系列精采活動。8月17日「瘋公園樂齡憶童趣」，邀集暖暖衛生所、基隆特公盟、暖暖親子館等協作團隊，在暖暖街246巷白公園內，舉辦各種兒時記趣活動，以時光隧道，全齡體驗，喚醒兒時歡樂時光及對公園的想像。相關訊息請上暖暖區公所官網及臉書粉絲專頁「基隆親水季」。

今天活動串連暖心公園、過港河濱公園舉辦生態健行，欣賞暖暖青山好水、綠意盎然的自然生態風光，並響應節能減碳。

暖暖區106年獲低碳家園銀級認證、107年7至9月更獲得台電節電競賽基隆市第一名，全國節電率在全國368鄉鎮中獲得第4名佳績。

暖暖親水季今天起開始。記者游明煌/攝影
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基隆節電衛生所

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