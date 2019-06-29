美式碳烤牛排「接地氣」 390元大啖21盎司牛排
位在基隆市南榮路的「接地氣」美式炭烤牛排，27日起試賣3天有折扣優惠，今天是最後一天，前兩天已吸引不少民眾前往捧場，享用不加牛排醬，只用海鹽調味的大塊炭烤牛排鮮美滋味。
接地氣美式炭烤牛排主要股東是基隆市議員俞叁發，他說，2年多前在桃園吃到美式炭烤牛排，覺得大塊、好吃、又便宜，與到傳統餐廳吃排餐感覺不同，馬上吃上癮，常專程到外地吃炭烤牛排，滿足一下味蕾。
俞叁發原本期待基隆也能有這樣的店，但苦等不到，剛好女兒俞姵慈有意創業，父女討論過後，決定開店賣美式炭烤牛排，一舉兩得。
掌爐的「阿華師」說，牛排烤好就上桌，肉質最重要，接著就是要憑經驗，視炭火強弱調整烤的時間長短及翻面時機，讓客人吃到最爽口的牛排。
俞叁發說，他在外地吃的美式炭烤牛排搭配2種日配菜，單薄了一點，「接地氣」牛排有4種配菜，分別是墨西哥辣椒和自製蒜片、小黃瓜和金山蜜地瓜，另附飲料和濃湯。
有客人吃牛排發現有筋，認為影響口感。店家說，端上桌的都是原肉，因為要大片，部分難免會有筋，如果吃大場牛排卻沒有筋，可能就要懷疑會不會是組合肉呢。
接地氣炭烤牛排招牌16盎司定價290元，21盎司390元，帶骨牛小排、厚切板腱和翼板牛排各260元，另有雞腿排、松阪豬排、炭烤豬排或羊肩排，售價160到330元。由於店內座位有限，午餐在11點半、12點半和1點半，晚餐在5點半、6點半、7點半和8點半接受預約，每個時段30人。地址：南榮路98號，預約電話：(02)2428-1761。
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