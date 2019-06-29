黃蠟石文化館30日開館 帶你走讀基隆漫步壺穴之美

2019-06-29 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市籌備多時的「黃蠟石文化館」，6月30日起試營運對外開放參觀，當天上午還有「走讀基隆黃蠟石館與漫步壺穴之美」微旅行，下午有「基隆黃蠟石之前世今生講座」，在過港社區協會廣場舉辦文創市集與懷舊跳蚤市場。

文化局指出，黃蠟石文化館位於暖暖區過港路52號，現由基隆市文化局經營管理，為了擴大民眾參與以活化過港街區，特委託基隆社區大學協助安排館舍輪值人員。

首檔與大菁農場合作，展出古早基隆暖暖採礦工具、礦工名冊等文物，東信國小李明吉老師也借出兩幅珍藏畫作共襄盛舉，現場還有當時礦工裸身採礦照片，顯示當時採礦工作的艱辛，令人為之動容。

當天適逢基隆社區大學20周年校慶，基隆社大搭配開館首日舉辦系列活動，上午9點半分至12點「走讀基隆黃蠟石館與漫步壺穴之美」微旅行、下午2點半至4點半有「基隆黃蠟石之前世今生講座」，更在當天下午1點半至4點半，在過港社區協會廣場(過港路54號)舉辦文創市集與懷舊跳蚤市場。