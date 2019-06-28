大糧倉計畫成功復育 宜蘭把大豆種回來

2019-06-28 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



蘭陽溪友善耕作生產合作社與三星鄉紀元農場大豆達人吳慶鐘，成功復耕宜蘭大豆。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

宜蘭縣三星鄉紀元農場大豆達人吳慶鐘，成功復耕宜蘭大豆。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

農糧署推動「大糧倉計畫」，在宜蘭掀起大豆復興運動。蘭陽溪友善耕作生產合作社與三星鄉紀元農場大豆達人吳慶鐘，採用宜蘭復育成功的老種大豆品種，以友善耕作方式生產。農友跟進後，種植面積今年增為25公頃，相較於水稻收益，吳說「好上一倍」。

往年宜蘭地區大豆採收均以人工方式進行，一個人手採1分地至少要6天。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

往年宜蘭地區大豆採收，均以人工方式，一個人手採1分地至少要6天，採收後經日曬、脫莢、鼓風機篩選等傳統作業，耗時又費力；吳慶鐘引進宜蘭地區少見的大豆聯合收穫機，採收1公頃1天就可完成，並利用農糧署機耕中心平台（UBER）協助其他豆農採收，往年人工採收每公頃要8萬元，機械化採收只要1.2萬元。

農民吳慶鐘引進宜蘭地區少見的大豆聯合收穫機，採收1公頃1天就可以完成。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

農糧署東區分署長陳昌岑指出，我國雜糧年平均總進口量高達800萬公噸，國產雜糧僅占進口量6%，為改善供應缺口，推動「大糧倉計畫」及「對地綠色環境給付計畫」，鼓勵農民轉作進口替代作物，如黃（黑）豆及硬質玉米。

陳昌岑表示，獎勵金由原來每期作每公頃補助4.5萬元，提高為一般農友補助6萬元，大專業農補助7萬元，提高國產雜糧自給率。

農糧署東區分署表示，宜蘭多雨、日照不足，農民以種植水稻居多，礙於氣候條件轉作雜糧作物實屬不易，推動復耕宜蘭大豆，今年種植總面積增加到25公頃，分布在員山、壯圍、冬山、蘇澳、三星等鄉鎮，並製作精緻醬油、豆腐乳等高附加價值產品。