台灣第一家民營公車在基隆 這間市定古蹟是老闆豪宅

2019-06-28 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



正在修復的基隆市市定古蹟要塞司令官邸，也稱李宅，是日治時期商人流水伊助建造的，他於1921年成立「流水巴士社」，經營基隆市公共馬車，行駛於基隆驛至中正路之間，1925年起，公共馬車慢慢更新為公共汽車，是台灣第一家民營公車，現在的公車處就是它的前身。

基隆文化局指出，流水伊助靠著基隆市唯一間公共汽車運輸公司累積財富，在大沙灣海水浴場後方的小山腰，建了這座日式私人住宅，它坐落在半山腰，早年也是海景第一排豪宅，

流水伊助宅興建於和洋風格蓬勃的昭和時代，佔地近百坪，對照1922年台灣總督府頒布的「台灣總督府官舍建築標準」，規模可說相當於高一等官舍。1945年，日軍戰敗，國民政府接管後改做為要塞司令官邸，後來被一位李姓老師頂下長住，因此又被稱做「李宅」。

經半年的修復工程，流水伊助宅已逐漸回復了日式風格的樣貌，空氣中飄散著檜木清香味，令人期待。

市長林右昌說，預計明年4月修復完成，但不急著開放，會等附近的校官眷舍、石圍遺構、公車處拉皮、法國公墓打開，中濱營區遷走，整個大沙灣園區都準備好了，再一起委外經營，要一起開放才會有效益。