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暑假調整交通管制 63所國中小將實施

2019-06-28 19:20聯合報 記者鍾采蓉╱即時報導

為因應暑假來臨，有63所國中小將調整交通管制措施，從7月1日起至8月29日為配合學生到學校周邊的上、放學期間，所實施的路口行人專用號誌及路口紅綠燈，將在7月1日至8月29日配合調整取消，學校家長接送區路段則比照假日實施。

另外，為配合108學年第1學期開學時間，有69個行人專用號誌路口及紅綠燈將在8月30日起配合開學，調整恢復為學生上、放學行人專用的紅綠燈。

北市交通管制工程處呼籲行人及駕駛在行經路口時，應遵守號誌管制燈號行止，尤其行人行經路口時更要快速通過以維交通安全。

北市
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