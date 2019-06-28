影／宜蘭童玩節譜新曲 爽樂團開唱「讓我們童在一起」

2019-06-28 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭童玩節主題曲，在馬修連恩創作的「青春夢土」傳唱20年後，縣政府今年再新譜新曲，邀請獨立樂團「爽樂團」主唱紅中創作「讓我們童在一起」。

新曲今天發表，節奏輕快，縣政府說，爽樂團成員紅中、小樂、禮義、維軒過去都是童玩節常客，邀他們創作新曲，為童玩節增添更多多快樂的元素，讓今年的童玩節裡，可以聽到這兩首截然不同風格的音樂。

縣長林姿妙今天表示，童玩節期間，邀請宜蘭縣內18個、約700位兒少福利機構及團體服務的孩子，可以憑證無限次免門票遊童玩節。

另外，童玩節期間，6歲以下兒童及65歲以上長者可以免購票入園，領有身心障礙手冊者可以與一位照護者一同免費遊童玩節。

同時，縣政府宣布，童玩節開幕前一天、即7月5日下午3點起，開放民眾免門票入園，提前試玩蛻變主題破蛹成蝶水域活動設施，晚上並有尋寶盒點燈儀式、國際級表演團體為隔日的開幕活動暖場。

縣政府表示，今年童玩節水域各遊戲設施融入童玩主視覺「蝴蝶」，美侖美奐讓人眼睛為之一亮，晚上威尼斯狂歡節開幕團體「義大利科羅娜劇院」及「波蘭木偶診所劇院」，帶來國際級超高水準演出，加上夢幻震撼水舞燈光秀，今年童玩節全新「蛻變」升級，免門票搶先體驗只有一次，機會難得，敬請民眾把握。

縣政府指出，曾在2017、2018分別擔任威尼斯狂歡節開幕團體的「義大利科羅娜劇院」與「波蘭木偶診所劇院」，透過「藝術、國際、融合」3大概念，為蛻變的童玩量身設計全新編創的開幕舞劇，以駁船池水域為舞台，創意結合音樂歌劇、馬戲團、視覺藝術、浪漫舞蹈、聲光影音、傳統文化等元素，在星空的夜晚，清澈湖泊的映照下，牽引遊客的視覺焦點，進入「童玩夢土」的夢境世界。

文化局表示，童玩節戲水區今年搭配「蛻變」主視覺蝴蝶破蛹而出的意象，以毛毛蟲、蛹、蝶等不同造型，融入驚奇滑水道、水床、水迷宮、漂漂河、火山噴泉等設施，滿足大小朋友不同的玩水刺激需求，「夜間水舞燈光秀」更是一大創新。