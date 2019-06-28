基隆學子有福了 謝清雲獎學金新增國中、小600名額

2019-06-28 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



謝清雲先生文教基金會為鼓勵弱勢學子向上，長期頒發獎學金給高中、大學生，該基金會今天宣布，獎學金發放對象擴大至國中、小學生，預計發放600個名額，每位同學都將獲頒2000元獎學金，只要符合申請資格的學生，即日起到7月12日止，可至基隆二信合作社各營業廳索取即送交申請書。

曾任三屆立委的謝國樑2015年棄政從商，如今重返地方，又接下謝清雲先生文教基金會董事長，年初親自頒發獎學金，這回再把獎學金發放對向擴大，他的一舉一動，都備受關注。

謝清雲先生文教基金會執行秘書賴思娟表示，國中、小學生獎學金申請對象為，設籍於基隆市（學生或家長）國中小在學學生。本學年度學期成績70分（乙等）以上、操行成績80分（甲等）以上。

備妥申請書、本學年度學期成績單影本、戶口名簿影本以及相關清寒證明文件（里長、老師簽發皆可），即日起至7月12日前，將相關申請資料送交到基隆二信合作社各營業處，或郵寄到：謝清雲先生文教基金會（基隆市愛二路78號）即可。基金會將於7月底通知獲獎同學，也將詳細辦法及獲獎名單公佈於合作社官方粉絲頁。