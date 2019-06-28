基隆學子有福了 謝清雲獎學金新增國中、小600名額
謝清雲先生文教基金會為鼓勵弱勢學子向上，長期頒發獎學金給高中、大學生，該基金會今天宣布，獎學金發放對象擴大至國中、小學生，預計發放600個名額，每位同學都將獲頒2000元獎學金，只要符合申請資格的學生，即日起到7月12日止，可至基隆二信合作社各營業廳索取即送交申請書。
曾任三屆立委的謝國樑2015年棄政從商，如今重返地方，又接下謝清雲先生文教基金會董事長，年初親自頒發獎學金，這回再把獎學金發放對向擴大，他的一舉一動，都備受關注。
謝清雲先生文教基金會執行秘書賴思娟表示，國中、小學生獎學金申請對象為，設籍於基隆市（學生或家長）國中小在學學生。本學年度學期成績70分（乙等）以上、操行成績80分（甲等）以上。
備妥申請書、本學年度學期成績單影本、戶口名簿影本以及相關清寒證明文件（里長、老師簽發皆可），即日起至7月12日前，將相關申請資料送交到基隆二信合作社各營業處，或郵寄到：謝清雲先生文教基金會（基隆市愛二路78號）即可。基金會將於7月底通知獲獎同學，也將詳細辦法及獲獎名單公佈於合作社官方粉絲頁。
曾獲獎的羅郁萱同學，目前已經進入職場服務於基隆礦工醫院，她說，以前領取獎學金時，心裡所想到的無非是想替媽媽減輕經濟負擔，在校時的志向想成為一名優秀的護理人員，幫助需要的病患，如今如願將所學回饋社會，很感謝基金會獎學金的幫助。
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