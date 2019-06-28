愛心輔具入偏鄉 「跨欄女王」謝喜恩力挺

2019-06-28 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



長年推動愛心輔具進偏鄉的門諾基金會，自從今年3月在花蓮市創立輔具銀行總行後，就陸續輔導各鄉鎮工作站進行輔具維修跟租借服務，5月起更在玉里設立南區輔具整備中心，讓偏鄉長輩能有「找的到、看的到、用的到」的輔具設備，今日特別邀請有「跨欄女王」之稱的玉里子弟謝喜恩擔任輔具捐贈大使，活動主題「愛在山海之艱」，選用艱難的「艱」字意指花東山海美景壯麗，但也造成長輩移動、用餐及就醫不便，盼未來能透過各界愛心持續破除萬難。

家住玉里鎮松浦的謝喜恩表示，自己從國中時離開到外地求學，大學時前往台北直到現在，她覺得最明顯的城鄉差距在於教育和醫療資源，因為資深教師通常會選擇返鄉，造成花東地區教師流動率高且普遍過於年輕，且北部民眾若遇急重症往往只需花5到10分鐘就能到達醫院，以玉里到花蓮為例就要近2個小時。

謝喜恩還提到，家鄉其實有很多長輩的孩子都不在身邊，由於父親擔任里長經常接到求助電話，她看爸爸經常熱心助人，心想自己若有機會也替家鄉付出，此次擔任輔具捐贈大使讓她如願以償，除了協助分享活動訊息今天也到現場，呼籲社會將更多目光、資源投入關注偏鄉需求。