影／復育成功！大糧倉計畫 宜蘭把大豆種回來

2019-06-28 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



農糧署推動「大糧倉計畫」，在宜蘭掀起大豆復興運動，蘭陽溪友善耕作生產合作社與三星鄉紀元農場大豆達人吳慶鐘，成功復耕宜蘭大豆。

復耕採用在宜蘭復育成功的宜蘭老種大豆品種，以友善耕作方式，生產國產大豆，提供消費者食用，農友跟進，種植面積也從105年5公頃，增加到今年25公頃，而與水稻收益相比，吳慶鐘今天說：「好上一倍！」

農糧署東區分署指出，往年宜蘭地區大豆採收，均以人工方式進行，一個人手採1分地至少要6天，採收後經過日曬、脫莢、鼓風機篩選等傳統作業，過程耗時又費力。

吳慶鐘自行引進宜蘭地區少見的大豆聯合收穫機，採收1公頃1天就可以完成，並利用農糧署機耕中心平台(UBER)協助其他豆農採收，往年以人工採收每公頃需要8萬元，以機械化採收每公頃只要1.2萬元，除了幫助豆農每公頃採收節省生產成本6.8萬元外，最重要的是解決人力不足及提高工作效率，提昇產業競爭力。

農糧署東區分署分署長陳昌岑指出，我國雜糧年平均總進口量高達800萬公噸，而國產雜糧生產量僅占進口量6%，為改善此一供應缺口，農糧署正推動「大糧倉計畫-推動國產雜糧產業發展方案」及「對地綠色環境給付計畫」，鼓勵農民轉作進口替代作物如黃（黑）豆及硬質玉米，將獎勵金由原來每期作每公頃補助4.5萬元，提高為一般農友補助6萬元，大專業農補助7萬元，並推動建構雜糧機耕體系、輔導雜糧集團產區、雜糧技術服務團及國產雜糧行銷推廣活動，逐步擴大國內雜糧產業規模，以提高國產雜糧自給率。

農糧署東區分署表示，多雨及日照不足是宜蘭地區的氣候特色，農民以種植水稻居多，礙於氣候條件轉作雜糧作物實屬不易，在分署輔導下，由蘭陽溪友善耕作生產合作社與三星鄉紀元農場大豆達人吳慶鐘，推動復耕宜蘭大豆，今年種植總面積增加到25公頃，分布在員山、壯圍、冬山、蘇澳、三星等鄉鎮，並利用所生產的大豆製作精緻醬油、豆腐乳等高附加價值產品。