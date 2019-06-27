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兒子患自閉症曾被罷凌 她投入幸福校園計畫關懷弱勢

2019-06-27 20:33聯合報 記者喻文玟╱即時報導

馬來西亞慈濟志工許燕萍的大兒子有自閉症，經過醫學專業治療、與師生溝通後，兒子順利從小學畢業，卻在中學被霸凌。她身心煎熬，最後選擇原諒，並投入「慈濟幸福校園計畫」助學。

許燕萍回憶，23年前開心迎接新生兒，但兒子學習遲緩、走路常跌倒，甚至有自殘行為，會用頭撞地板、用身體撞客廳的玻璃門，唯一讓他安靜下來的只有會旋轉的物品。

許燕萍說，諸多徵兆都顯示兒子「不對勁」，經確診罹患自閉症，7歲時踏入小學，但校方告知，兒子會吃橡皮擦、吃漿糊、不專心上課；到了中學時期，兒子第一周便當就被吃掉、零用錢被拿走，15歲被同學嚴重霸凌，還向警方備案、驗傷，兒子開始到醫院進行心理治療。

「之前也曾不甘願，為什麼是自己遇到？」許燕萍說，她曾覺得天快塌下來，直到跟著慈濟志工到身心障礙中心，看到許多整日只能躺著的孩子，她想到自己的兒子生活還能自理、搭公車，已很幸福，決定投入公益。

許燕萍2007年參加靜思語教學課程，幫助轉念，當兒子被霸凌時，靜思語「原諒別人就是善待自己」，讓她度過最煎熬的時刻，並原諒校方，希望學校能落實道德重整教育。

許燕萍說，兒子後來轉到特殊教育學校，完成許多過去在學校一直想做、卻無法做到的事，包含穿上童軍服、獲得獎牌，並在19歲順利畢業。她也投入「慈濟幸福校園計畫」，幫助弱勢家庭孩子助學、心理關懷、反霸凌，與同樣有自閉兒小孩的家長交流，分享自身經驗。

馬來西亞慈濟志工許燕萍（右二）因兒子有自閉症，曾在中學被霸凌，她陪伴兒子走過低潮...
馬來西亞慈濟志工許燕萍（右二）因兒子有自閉症，曾在中學被霸凌，她陪伴兒子走過低潮，投入「慈濟幸福校園計畫」幫助弱勢家庭孩子助學與關懷。圖／慈濟基金會提供
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馬來西亞慈濟志工許燕萍因兒子有自閉症，曾在中學被霸凌，她陪伴兒子走過低潮，投入「...
馬來西亞慈濟志工許燕萍因兒子有自閉症，曾在中學被霸凌，她陪伴兒子走過低潮，投入「慈濟幸福校園計畫」幫助弱勢家庭孩子助學與關懷。圖／慈濟基金會提供
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霸凌慈濟自閉
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