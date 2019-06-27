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鳳林鎮兩處道路鋪面及排水改善 議長爭取終如願

2019-06-27 20:02聯合報 記者余衡╱即時報導

花蓮縣鳳林鎮平和路（編號花43-3鄉道）後段及農園路，多年來排水不及溢流農地路面破損情形未獲解決，經民眾向鎮民代表會反映轉向縣議會陳情，今天上午由議長張峻召集相關單位前往現場會勘，當場獲得縣政府同意改善，兩處改善工程預計8月份發包、9月底之前就會全面完工。

退休校長余慶旗日前告知鎮代會主席林建平，平和路後段的排水功能不良，大量降雨後南高北低的溝堤設計，不但使水流溢出路面影響行車，末段銜接土溝更常使下游農地成為汪洋，經林建平向議長張峻陳情，會勘發現該處僅設單側邊溝造成雨水宣洩不及，經協調地主同意於農田邊增設一條長170米、寬0.8米的排水溝，讓多餘水流能順勢排入後側大排。

另大榮二村發展協會理事長邱木英日前也向議長張峻反映，指農園路車流量多，經年累月來路面諸多坑洞破損，由於居民多為長者，騎乘ㄉ單車機車通過時險象環生，長期以來苦無改善經費改善，張峻等人今日也前往會勘，發現農園路路面破損嚴重，多處坑洞造成高低落差，逢雨便形成大小不一的水坑，縣府建設處也並重新發包長400米、寬4米的路面鋪設。

張峻指出，農業道路的平穩對於農產運輸息息相關，排水系統的暢通則與作物生長密不可分，除感謝民眾主動回報問題，也期勉縣府相關單位能發揮效率解決問題，讓鄉親能有更好的行車品質及農作環境。

議長張峻（前排左一）前往現場會勘。圖／花蓮縣議會提供
議長張峻（前排左一）前往現場會勘。圖／花蓮縣議會提供
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