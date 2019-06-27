基隆最美跑道啟用 成功國小彩虹跑道成打卡熱點

2019-06-27 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市成功國小彩虹跑道今天啟用了，五顏六色的繽紛色彩讓學校亮了起來，近來也成為民眾拍照打卡新熱點，小朋友說，「彩虹好漂亮，校園變得很不一樣」。暑假期間，學校也開放給一般民眾使用，但請民眾多愛護。

今天上午學校師生齊聚操揚跑道上，學生忍不住在彩虹跑道上跑了起來，小朋友說「彩虹好漂亮也好好玩喔」，家長也表示「環境整理的很好，小朋友在這玩很放心」。

議員童子瑋說，各界期待的成功國小彩虹跑今天開放，學童及師生們都好開心，校園變得很不一樣。還記得今年年初時，成功國小老師、校長陳怡君校長及家長會長陳振宏，請他協調爭取，請操場施工廠商將原訂的「單色」跑道改為「彩色」，以提供學童及社區民眾有更優質的運動和學習環境。

童子瑋表示，經過5個月後大家一起做到了，把操場大改造圓滿成功，謝謝體育署、基隆市政府、教育處、光華里長陳世豐的支持，才能夠讓全基隆最美麗的校園景觀之一彩虹操場，愛運動或愛拍美照的朋友們，可別忘記成功國小的彩虹操場唷。

暑假學校有開放，彩虹跑道開放時間為，每日早上7點前，學生放學後可使用至晚上8點止，假日開放時間為早上8點至下午3點止。

市府工務處表示，先推動的成功國小通學步道工程，把校園圍牆拆除，讓學校內外空間串接起來，讓學校原本比較陰暗的感覺釋放出來，也讓周邊居民及師生發現成功國小變得寬闊、明亮許多。