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加油小勇士！普悠瑪7歲傷童取骨釘 清醒說：想吃蚵仔煎

2019-06-27 16:42聯合報 記者羅建旺╱即時報導

去年10月21日普悠瑪火車翻覆案，7歲謝姓男童是傷者中年紀最小的，因車禍當時，臉部大面積撕裂傷，且顱內出血，緊急被送進羅東博愛醫院縫合臉部傷口，開顱手術，並打入4塊鈦合金骨板。

經8個月的復原癒合，羅東博愛醫院神經外科杜肇偉醫師、整形外科主任林唯農評估狀況良好，今天由林唯農執行微創內視鏡手術，取出骨釘，謝童復原良好，已可正常進食。

羅東博愛醫院指出，謝童與家屬本月19日到羅東博愛醫院神經外科，接受原主治醫師杜肇偉評估腦部狀況，杜醫師認定謝童復原情況良好，經與整形外科林主任商討，認為以內視鏡手術取出骨釘，能避免頭皮大範圍切開，預後較佳。

謝童本月25日到院接受林唯農當面評估，安排今天一早手術，謝童上午8點進入手術室，10點手術順利完成，11點從恢復室轉入普通病房，已經恢復清醒、重現元氣，還能和媽媽對話，直喊「想吃蚵仔煎！」

羅東博愛醫院指出，從頭部取出4塊骨板與15根骨釘，若以傳統手術方式取出，傷口可能長達30公分，且手術時間長，但透過內視鏡微創手術，只需於頭皮開2個小於2公分的小洞，就可將骨釘精準拆除，且無須剃髮。

羅東博愛醫院指出，手術過程順利，林主任不僅花不到1小時即完成，傷口小、恢復快、出血少，也讓謝童的復原之路更樂觀明朗。

羅東博愛醫院整形外科主任林唯農以內視鏡微創手術，為謝童取出顱內4根骨板和15根骨...
羅東博愛醫院整形外科主任林唯農以內視鏡微創手術，為謝童取出顱內4根骨板和15根骨釘。圖／羅東博愛醫院提供
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普悠瑪事件傷患謝童今天在羅東博愛醫院動手術取出骨板骨釘，手術順利。圖／羅東博愛醫...
普悠瑪事件傷患謝童今天在羅東博愛醫院動手術取出骨板骨釘，手術順利。圖／羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院傷口照護護理師悉心為謝童包紮傷口。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院傷口照護護理師悉心為謝童包紮傷口。圖／羅東博愛醫院提供
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微創手術羅東醫師
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