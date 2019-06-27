海科館80隻珍稀兩棲爬蟲特展 2公尺澤巨蜥現身

2019-06-27 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80多隻世界珍稀兩棲爬蟲，以及非常稀有的化石標本與模型，讓民眾可以了解兩棲爬蟲動物演化的歷史，現場有2公尺澤巨蜥、世界最大品種淡水龜、保育類的綠蠵龜等，首日就吸引很多民眾參觀，小朋友驚呼連連。

小朋友最喜歡的變色龍、鬃獅蜥等，也可以在這次特展盡情觀賞，今天有不少民眾帶著小朋友近距離就近觀察蜥蜴、烏龜的呼吸與心跳，真實接觸兩棲爬蟲，都覺得好新奇。

海科館長陳素芬表示，這次特展除了可以看到珍奇的兩棲爬蟲動物外，展區設計也非常具有藝術的美感，也可看到由攝影專者所拍攝24幅生態攝影與藝術創作，一改大家對兩棲爬蟲動物冷血的既有印象，展期自今天起到10月27日。

7月1日至8月31日營業時間將延長至晚上8點，下午5點以後特別規畫星光票之優惠，設籍海科館周邊6里居民(八斗里、砂子里、長潭里、碧砂里、新豐里、新富里)開展後2周，可免費參觀，另設籍基隆市及新北市瑞芳區居民，每周三也憑身分證明免費參觀。