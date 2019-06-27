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海科館80隻珍稀兩棲爬蟲特展 2公尺澤巨蜥現身

2019-06-27 15:49聯合報 記者游明煌╱即時報導

「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80多隻世界珍稀兩棲爬蟲，以及非常稀有的化石標本與模型，讓民眾可以了解兩棲爬蟲動物演化的歷史，現場有2公尺澤巨蜥、世界最大品種淡水龜、保育類的綠蠵龜等，首日就吸引很多民眾參觀，小朋友驚呼連連。

小朋友最喜歡的變色龍、鬃獅蜥等，也可以在這次特展盡情觀賞，今天有不少民眾帶著小朋友近距離就近觀察蜥蜴、烏龜的呼吸與心跳，真實接觸兩棲爬蟲，都覺得好新奇。

海科館長陳素芬表示，這次特展除了可以看到珍奇的兩棲爬蟲動物外，展區設計也非常具有藝術的美感，也可看到由攝影專者所拍攝24幅生態攝影與藝術創作，一改大家對兩棲爬蟲動物冷血的既有印象，展期自今天起到10月27日。

7月1日至8月31日營業時間將延長至晚上8點，下午5點以後特別規畫星光票之優惠，設籍海科館周邊6里居民(八斗里、砂子里、長潭里、碧砂里、新豐里、新富里)開展後2周，可免費參觀，另設籍基隆市及新北市瑞芳區居民，每周三也憑身分證明免費參觀。

7月起每周六、日與變色龍互動的難得機會以及體驗DIY及精采導覽；7月20日有兩棲動物見面會，當日遊客憑主題館門票（有價票），可至「變色龍龍」活動區換取顏料球，共同創作出白色變色龍身上美麗的色彩；8月10日則有「爬爬造－兩棲爬蟲親子趣味競賽」，以及使用環保材質變身為兩棲爬蟲的「親子創意走秀」，並有可愛的「小爬蟲寶寶爬行比賽」，詳參國立海科館活動官網資訊。

「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80...
「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80多隻世界珍稀兩棲爬蟲等展出。圖／海科館提供
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「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80...
「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80多隻世界珍稀兩棲爬蟲等展出。圖／海科館提供
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「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80...
「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80多隻世界珍稀兩棲爬蟲等展出。圖／海科館提供
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「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80...
「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80多隻世界珍稀兩棲爬蟲等展出。圖／海科館提供
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「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80多隻世界珍稀兩棲爬蟲等展出。圖／海科館提供
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「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80多隻世界珍稀兩棲爬蟲等展出。圖／海科館提供
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「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80多隻世界珍稀兩棲爬蟲等展出。圖／海科館提供
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「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80...
「登陸.作戰-兩棲爬蟲動物特展」今天在國立海洋科技博物館特展廳開幕，35種、80多隻世界珍稀兩棲爬蟲等展出。圖／海科館提供
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海科館攝影
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