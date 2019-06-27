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蟲害加傾斜 宜蘭搶救史雲湖畔的老樹

2019-06-27 15:04聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府所列管編號宜頭003的珍貴老榕樹，位在頭城鎮盧宅前的史雲湖旁，見證頭城鎮頭圍港的興衰與變遷，為地方上最具歷史意義的樹木。

但老樹今年（108年）初時因黑點白蠶蛾幼蟲的危害，導至大量樹葉遭到啃食，一度情況危急，經縣府委託專業廠商緊急施藥後，蟲害得以控制。

不過，縣政府陸續發現，老樹生長勢日漸低落，容易持續遭致蟲害，且樹體因鄰近湖畔已日漸傾斜，透過適當的措施改善其棲地並提升生長勢，同時阻止其主幹持續傾斜以免倒伏，為當前刻不容緩的要務。

盧宅百年老榕樹被財團法人福田樹木保育基金會列為搶救老樹，公益診療，基金會的樹醫團隊今天起，展開為期2天的樹病防治示範工程，包括樹木修剪與生育地改善。

宜蘭縣政府今天表示，樹藝景觀所為延續盧宅老樹生命力，與福田基金會及專業廠商多次現場勘查，針對老榕樹的棲地環境及病蟲害提出樹木修剪、蟲害防治及生育地改善等救治對策，透過專業技術改善老榕樹的生長環境，可望減緩樹體傾斜的問題，並提昇整體樹勢以增強對病蟲害的抵抗力。

縣政府表示，與基金會公私協力，期待回復老樹生長勢，同時喚起地方保育意識並發揚在地文化價值，讓老樹不僅只是老樹，更是地方上環境教育的媒介與歷史文化的傳承者。

而福田基金會成立於民國97年，捐助人鄭福田長期關注老樹保育，自成立以來已經搶救了不少珍貴樹木，歷來，基金會已協助宜蘭縣救治了7棵列管老樹，成效相當卓著，此次希望專業力量的介入能使百年老榕樹過往繁茂的景象得以重現，為公私協力營造宜居環境之舉再創佳話。

宜蘭縣政府所列管編號宜頭003的珍貴老榕樹，位在頭城鎮盧宅前的史雲湖旁，因蟲害且...
宜蘭縣政府所列管編號宜頭003的珍貴老榕樹，位在頭城鎮盧宅前的史雲湖旁，因蟲害且樹體傾斜，縣府與福田樹木保育基金會搶救。圖／宜蘭縣政府提供
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