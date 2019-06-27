影／宜蘭與員山間的新城橋今天起封橋 人車請改道

2019-06-27 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



連接宜蘭市與員山鄉的新城橋今天（27日）封橋改建。

改建期間，車輛改道，公路總局第四區養護工程處引導改走南北兩端的替代路線。

北端替代路線為慶和橋、慈航路、雪峰路、大坡路、梅州一路、蘭城橋、蘭城路，南端替代路線為蘭城路、永同路、永金一路、永金一號橋、金山西路、員山路、泰山路。

改建工程共計455日曆天，工期預計到109年5月19日。

因替代道路要繞遠路，地方居民要求施工期間搭設便橋，以利通行，宜蘭縣政府、立委陳歐珀都要求公路總局第四區養護工程處重視。

工程處表示，2017年4月起即就便橋設置可行性現勘與多次評估，基於防汛期河川水位暴漲、夜間通行安全風險等因素，再加上第一河川局也提出不破堤原則，當時已決議便橋搭建不納入規畫考量。

工程處表示，新城橋改建工程考量減低施工對民眾的影響，工期已做了最大壓縮，也曾至發包多次而流標，若再回頭討論增設便橋乙節，除河堤的安全與施工深基礎開挖外，恐涉及計畫變更、增辦用地徵收、河川公地申請等不確定因素延宕，致使工程須重新設計發包，嚴重影響地方交通建設的推展。