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影／宜蘭與員山間的新城橋今天起封橋 人車請改道

2019-06-27 14:30聯合報 記者羅建旺╱即時報導

連接宜蘭市與員山鄉的新城橋今天（27日）封橋改建。

改建期間，車輛改道，公路總局第四區養護工程處引導改走南北兩端的替代路線。

北端替代路線為慶和橋、慈航路、雪峰路、大坡路、梅州一路、蘭城橋、蘭城路，南端替代路線為蘭城路、永同路、永金一路、永金一號橋、金山西路、員山路、泰山路。

改建工程共計455日曆天，工期預計到109年5月19日。

替代道路要繞遠路，地方居民要求施工期間搭設便橋，以利通行，宜蘭縣政府、立委陳歐珀都要求公路總局第四區養護工程處重視。

工程處表示，2017年4月起即就便橋設置可行性現勘與多次評估，基於防汛期河川水位暴漲、夜間通行安全風險等因素，再加上第一河川局也提出不破堤原則，當時已決議便橋搭建不納入規畫考量。

工程處表示，新城橋改建工程考量減低施工對民眾的影響，工期已做了最大壓縮，也曾至發包多次而流標，若再回頭討論增設便橋乙節，除河堤的安全與施工深基礎開挖外，恐涉及計畫變更、增辦用地徵收、河川公地申請等不確定因素延宕，致使工程須重新設計發包，嚴重影響地方交通建設的推展。

陳歐珀表示，有關新城橋改建是否搭便橋部分，雖公路總局第四區養護工程處曾提出不搭便橋的原因，也作了多次說明，但地方上仍存在搭便橋的聲音，請承辦單位再次研議，是否能在不延長工期情況下同時搭建臨時便橋。

連接宜蘭市與員山鄉的新城橋今天（27日）封橋改建，施工期間，車輛改道，公路總局第...
連接宜蘭市與員山鄉的新城橋今天（27日）封橋改建，施工期間，車輛改道，公路總局第四區養護工程處引導改走南北兩端的替代路線。記者羅建旺／攝影
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連接宜蘭市與員山鄉的新城橋今天（27日）封橋改建。記者羅建旺／攝影
連接宜蘭市與員山鄉的新城橋今天（27日）封橋改建。記者羅建旺／攝影
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陳歐珀替代道路
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