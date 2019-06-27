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宜蘭特教畢業典禮後再加碼 到山寨村旅行

2019-06-27 13:56聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣107學年度學前特教班聯合畢業典禮今天舉行，礁溪國小、頭城國小、北成國小、冬山國小及力行國小等5校學前特教班畢業生19位、在校生36位及家長老師共同參加。

「這是孩子人生第一次的畢業典禮！」縣長林姿妙到場祝福與鼓勵，她感謝各界對教育的關心，學生家長的信任，能全心全意地支持與配合教育施政方向，孩子們能在學習之旅上，每一天都不斷進步。

特別的是，在在地企業愛心響應下，聯合畢業禮後，再加碼一場畢業旅行，由宜蘭窯烤山寨村老闆張文學贊助，到山寨村體驗新奇有趣的巨人漢堡活動，留下美好的回憶。

宜蘭縣政府教育處表示，5校共同舉辦聯合畢業典禮主要是希望提高家長對於家中幼童發展狀況的關注與關心，如能及早發現、及早接受專業特教服務，可使孩子減緩學習落差，激發孩子學習潛能，並提昇內在能力，進而融入環境與幼童共同學習，共同成長。

教育處表示，每一位兒童都有自身獨特的優勢，學校利用融合教育銜接普通課程或學習部分課程，如社會互動、團體課程，提供每位兒童更適性的教育，擴展其學習視野，教育無他，唯愛與榜樣，縣府未來將會更加努力，提供更多資源及人力的整合，讓學前階段的學童都能擁有更友善的學習環境，並在校園內習得各項生活知能，進而融入未來學習與社會適應。

宜蘭縣107學年度學前特教班聯合畢業典禮今天舉行，在在地企業愛心響應下，聯合畢業...
宜蘭縣107學年度學前特教班聯合畢業典禮今天舉行，在在地企業愛心響應下，聯合畢業禮後，再加碼一場畢業旅行，到山寨村旅行。圖／宜蘭縣政府提供
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山寨林姿妙
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