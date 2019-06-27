基隆嶼登島碧砂漁港價格將統一 哄抬、削價撤消資格

2019-06-27 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因颱風毀損封島5年後，25日重新開放登島觀光，民眾詢問熱度非常高，預約人數也相當多。但有遊客抱怨，碧砂漁港的船家收費不一，有業者設置網站以900到1000元攬客，高於700元到850元的市場行情。市府今天召集業者協調，將統一價格，除非有加值行程才能加價，否則將取取登島資格，未周末並將設置單一窗口供臨櫃散客購買行程。

市府產發處海洋事務科長蔡馥嚀今天和業者協調後指出，基隆嶼開放登島好不容易才成行，市府極為重視遊客旅遊品質，因此今天上午與碧砂漁港各船家業者協調後有共識，決定價格及時間都統一，目前有兩個方案，A為登島+繞島（2小時）收700元；B為登島+登塔+繞島（3.5小時）收 850元。

蔡馥嚀說，經協調後共識為價格上統一標準，避免民眾到碧砂漁港搭船時價格不一，無所適從，船家收費不能異於A、B方案，如果另有加值行程才可以收取其他價格，比如增加象鼻岩或其他景點等，否則都要按此標準；如有加值行程加收多少則沒有限制，尊重市場機制。並建議民眾，登島觀光民眾最好先預約，才能讓船家掌握人數出船。

另外，市府已協調基隆區漁會統籌管理一般到碧砂的遊客登島及船隻排班作業，在本周未就會在碧砂漁港並設置單一窗口供臨櫃民眾購買行程。市府會加強監導，如有違反規定會處分，可能取消登島資格。

碧砂漁港船家多表示，會依與市府協調後價格收費，提高或削價並非長久之計，他們也希望長久經營才會有口碑。

市府交旅處則表示，登島可洽詢市府核准登島船舶業者，相關資訊也可至「基隆市府交通旅遊處網站-主題服務-基隆嶼登島資訊」查詢。民眾可以選擇在碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，每艘船都隨船配有專業導覽解說人員。