整頓基隆河步道 七堵、汐止間9月可望串連通行無阻

2019-06-27 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆河水岸空間的串連，包含步道、自行車道的部分，立委適應與水利署第十河川局、基隆市政府溝通協調，在基隆河的部分，分段整理了碇內、過港、六堵的防汛步道，目前堵北靠近高速公路的部分，爭取到中央全額補助1350萬進行河岸加固；新北市也即將在今年的9月完成汐止銜接七堵的自行車道。因此在步道部分，基隆、汐止間可先行串連起來，通行無阻，但自行車要連通則還要再等等，基隆端還要向中央爭取經費。

針對基隆河水岸空間的串連，蔡適應昨會同經濟部水利署第十河川局、基隆市政府、議員蘇仁和等到基隆河畔現場會勘。新北市政府目前在新北市汐止區，施作通往基隆市七堵區的基隆河自行車道串連計畫，預計在9月底完工、銜接至堵南里福德宮外。

在基隆市的部分，目前第十河川局正在施作基隆河百福橋下游右岸護岸加固工程第二期，總經費1350萬元，堵北里長林俊德說，第十河川局分段改善基隆步河道，堵北里河岸往千祥橋方向，步道的介面需要改善，礙於中油土地的關係，希望各單位能夠來協調，讓步道介面可以一致、減少積水。

但堵南里長余佩儒反映，新北市9月底就要接上，但是堵南里的部分，要先走堵南街的巷道，再銜接基隆河步道，可能會有人車爭道、標示不清，產生交通安全疑慮，希望相關單位能夠盡快改善步道環境。

基隆市政府工務處則表示，會在今年8月底投入50萬元預算完成基隆端的環境整頓，9月底基隆河水岸空間和汐止會有初步的銜接。

蔡適應說，後續基隆市政府規畫的基隆河自行車道串連，尚需要5億2千萬預算，由於經費龐大會協助基隆市政府向中央部會磋商，希望能夠朝分段施作、全額補助方向前進。