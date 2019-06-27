老公被誤認成立委 里長婆說了一個比悲傷更悲傷的故事

2019-06-27 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



「牛糞博士」朱政騏的老婆是台北市大同區里長沈春華，不只老婆名字常被里民以為是知名電視主播，老公朱政騏也曾被誤認是「發胖版的立委何志偉」。

沈春華在臉書貼文，她參加完公祭，正在感傷不已，結果有個阿桑一直盯著朱政騏，後來忍不住「搭訕」。

阿桑：你不是何志偉本人吧？不是吧？

朱政騏：對對對，我不是何本人。

阿桑：對嘛，我想說何志偉怎麼變那麼胖？