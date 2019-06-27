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老公被誤認成立委 里長婆說了一個比悲傷更悲傷的故事

2019-06-27 08:26聯合報 記者林政忠╱即時報導

「牛糞博士」朱政騏的老婆是台北市大同區里長沈春華，不只老婆名字常被里民以為是知名電視主播，老公朱政騏也曾被誤認是「發胖版的立委何志偉」。

沈春華在臉書貼文，她參加完公祭，正在感傷不已，結果有個阿桑一直盯著朱政騏，後來忍不住「搭訕」。

阿桑：你不是何志偉本人吧？不是吧？

朱政騏：對對對，我不是何本人。

阿桑：對嘛，我想說何志偉怎麼變那麼胖？

沈春華說，於是朱政騏就跟她一樣傷心了。

有民眾把「牛糞博士」朱政騏（右）誤認成發胖版的立委何志偉（左），意外傷了朱政騏的...
有民眾把「牛糞博士」朱政騏（右）誤認成發胖版的立委何志偉（左），意外傷了朱政騏的玻璃心。圖/里長沈春華提供
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