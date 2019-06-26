基隆嶼登島船票收費不一 市府擬訂標準及罰則

2019-06-26 22:45 中央社 基隆市26日電



有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因颱風毀損封島5年後昨天重新開放登島觀光，但今天碧砂漁港出現有業者開較高價格，高於其他業者行情。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 基隆嶼昨天開放登島，有遊客今天到碧砂漁港買船票時，發現不僅價格不一且無統一售票口。市府表示，將評估訂定收費標準及罰則可行性，對於嚴重違規業者不排除撤銷載客資格。

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因颱風襲擊封島近5年後正式開放。根據基隆市政府統計，昨天共有479名遊客登島。不過，今天有遊客興高采烈到碧砂漁港打算買船票時，發現業者在通廊簡單擺上長桌招攬起生意，原本開價新台幣1000元，經議價後900元成交。

不過，就在不遠處另一家業者則有營業場所，明確張貼收費標準，除繞島收費450元，登島費用也區分全票、敬老（兒童）、愛心票與團體票等價格，以全票為例，收費介於650元至850元間。

對此，基市府交通旅遊處副處長王英哲表示，碧砂漁港業者對於一般遊客登島加上繞島行程約2小時、收費700元，登島加上登塔（基隆島燈塔）及繞島約4小時、收費850元，市府雖有建議業者收費標準，但對於削價競爭或哄抬價格，目前並無罰則可循。

他說，市府非常重視遊客旅遊品質，近期將邀集消保官、產業發展處及區漁會等，評估明確規範收費基準及罰則可行性，避免業者哄抬價格影響遊客登島意願，或削價競爭造成旅遊品質不佳等亂象。

王英哲指出，市府另將協調基隆區漁會統籌管理遊客登島及船隻排班作業，並設置單一窗口供臨櫃民眾購買行程，未來也不排除建立完整的監理機制，針對嚴重違規業者予以撤銷載客資格。