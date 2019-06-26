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銜接轉運站路幅狹窄 花蓮縣議員盼街道拓寬

2019-06-26 19:19聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮市國興一街是從十六股大道進入花蓮市區，通往火車站前轉運站最重要的一條道路，但現況路幅狹窄，難以負荷龐大車流。花蓮縣議員張美慧今邀集相關單位會勘，長期目標希望能爭取全街道拓寬，現階段的改善方案建議東側路面電桿地下化、西側路面水溝加蓋，以擴充車道因應。

張美慧指出，蘇花改即將在明年春節前全線通車，花蓮縣境內的大型巴士轉運站，及重要聯外道路興建、改善與闢建市區停車空間等因應措施，都是環環相扣的課題。目前的瓶頸路段之一是國興一街，因為國興一街是連接十六股大道且直通花蓮火車站的南北向交通要道，但路幅狹窄，目前車流已相當擁擠，明年蘇花改通車後，又將會成為客運業者從十六股大道要通往站前客運轉運站的最重要路徑。

張美慧說，希望縣府能更積極與花蓮市公所協調，向內政部營建署爭取生活圈道路交通系統建設計畫，推動拓寬工程。而眼前要改善交通，是建議國興一街東側路面電桿地下化、西側路面水溝加蓋增加路幅，降低交通衝擊。

台電人員表示，將積極配合電桿地下化工程，花蓮縣政府也將會與花蓮市公所討論爭取相關工程費用，另外水溝加蓋相關事宜後續將再與水利會協商。

縣議員張美慧表示，隨著客運業者帶來的遊覽車車潮，花蓮市火車站周邊的交通疏導配套措施更顯緊迫，是縣府要積極面對的問題。

花蓮市國興一街只有單線道，花蓮縣議員張美慧希望能拓寬。記者王思慧／攝影
花蓮市國興一街只有單線道，花蓮縣議員張美慧希望能拓寬。記者王思慧／攝影
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花蓮市國興一街是通往火車站要道，車流量大。記者王思慧／攝影
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張美慧火車站蘇花改
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