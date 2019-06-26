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基隆嶼重開放登島業者開高價 基市府：將協調單一窗口

2019-06-26 19:18聯合報 記者游明煌╱即時報導

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因颱風毀損封島5年後昨天重新開放登島觀光，但今天碧砂...
有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因颱風毀損封島5年後昨天重新開放登島觀光，但今天碧砂漁港出現有業者開較高價格，高於其他業者行情。圖／基隆市政府提供
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有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因颱風毀損封島5年後昨天重新開放登島觀光，市府統計首日就有479名遊客登島，民眾詢問熱度非常高，預約人數也相當多。市府今晚表示，碧砂漁港發現有業者以900到1000元的價格攬客，高於700元到850元的市場行情，市府提醒民眾注意，最好先洽詢市府核准的登島船舶業者預約，並協調設置單一窗口供臨櫃民眾購買行程。

市府交旅處今晚發新聞稿指出，基隆嶼於25日正式開放登島觀光，開放首日已有479名遊客登島，民眾詢問熱度非常高，而目前碧砂漁港業者一般遊客登島收費情形主要有兩種：一為登島+繞島（2小時）收700元，二為登島+登塔+繞島（4小時）收 850元。

市府說，不料，今天有碧砂漁港業者以900到1000元收費攬客，高於上述市場行情，市府極為重視遊客旅遊品質，將協調基隆區漁會統籌管理一般遊客登島及船隻排班作業，並設置單一窗口供臨櫃民眾購買行程。

交旅處建議民眾，如有興趣登島觀光，可洽詢市府核准登島船舶業者，相關資訊也可至「基隆市府交通旅遊處網站-主題服務-基隆嶼登島資訊」查詢。可以在碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，每艘船都隨船配有專業導覽解說人員。

由於往來基隆嶼航次，並非像交通船一樣，時間到了不管有沒有人都會開船，而是視預約或現場人數而定再開船，因此為免久等，市府建議民眾最好見預約才能讓船家掌握人數。

基隆嶼為重要漁場與休閒觀光場域，島上及周邊大小島礁皆為火山生成之島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺基隆海檻，是島上獨有的特色景觀。

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因颱風毀損封島5年後昨天重新開放登島觀光，但今天碧砂...
有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，因颱風毀損封島5年後昨天重新開放登島觀光，但今天碧砂漁港出現有業者開較高價格，高於其他業者行情。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼碧砂漁港
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