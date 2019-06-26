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花蓮海岸線遭侵蝕 鄉民空有權狀無土地

2019-06-26 17:41中央社 花蓮縣26日電

花蓮海岸線遭海水侵蝕嚴重，豐濱鄉代表會多人為海岸線被侵蝕，鄉民「空有權狀卻沒有土地」情況陳情；立委蕭美琴則是協調相關單位會勘，要求重視並提出養灘規劃。

豐濱鄉代表會主席曾金水與代表多人昨天到花蓮縣議會向議長張峻陳情有關海堤防護措施遲遲無法執行的問題。曾金水表示，由於國土計畫與海岸法因素，讓經濟部水利署第九河川局無法在海堤設置消波塊，請議長協助解決海岸線日益內縮問題。

目前豐濱鄉有權狀卻沒有土地的窘況，都起因於海岸線不斷被侵蝕掏空所導致，長期下去將造成土地所有人的嚴重權益損失，尤其立德、大灣等部落和新社往北的情況最嚴重。

花蓮縣政府建設處水利科長張世佳表示，海岸管理法主要分海岸保護區、海岸防護區兩部分。海岸保護區主要是保護海洋漁業資源、自然生態、濕地等環境保護；海岸防護區是對人民生命財產的保護。

依前瞻計畫編列新台幣700萬元，於2017年將新城至鹽寮海岸線納入海岸保護區，預計今年8月將提出牛山到新社海岸線的保護區整體規劃，屆時較脆弱和掏空嚴重區域將一併列入防護區，加強建置維護與改善。

張世佳指出，目前經濟部水利署河川局已無法直接施作消波塊等臨時防護工程，整個花蓮海岸線將列入整合管理，由第九河川局、東海岸國家風景區管理處、縣政府及專家學者一同研擬討論保護區與防護區的整合規劃，再由縣政府提請內政部核定執行，不過災害搶修的部分例外。

另外，花東海岸公路鹽寮附近出現因海水侵蝕而被掏空的大坑洞，為了避免讓行經民眾造成危險，民進黨籍立委蕭美琴向公路總局追蹤修復期程。

公路總局花蓮工務段長陳景揚表示，本週會進場搶修，先填土將空洞補滿，至於道路邊坡的護坡與穩定，也會持續監控評估，保障用路人安全，所需經費預計約100萬元。

針對鹽寮漁港嚴重淤積，蕭美琴建議主管機關持續監測，提出地形、海象及漂沙等相關補充調查監測內容，並納入二級海岸防護計畫。同時，由於花蓮海岸的沖刷侵蝕是連帶問題，蕭美琴多次主持會勘與協調會議，並長期在立法院督促有關單位處理，跨部會解決海岸流失問題。

由於沿海有許多原民部落，其經濟、文化與海岸息息相關，她也要求權管原住民海域的原民會協助部落因應海灘消失後的經濟活動。

保護區蕭美琴
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