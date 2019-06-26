鳥巢害跳電 基隆碇內2500戶停電

2019-06-26 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市暖暖區碇內地區暖碇路、源遠路一帶昨晚6點35分大停電，不少大樓黑漆漆。台電表示，總共造成2583戶一度停電，晚間7點17分全部復電，最久停42分鐘，經查是一處饋線開開關外物碰觸引起斷路器跳脫事故停電。而外物據調查就是鳥巢，因為有鐵絲、樹枝等雜物，加上昨晚大雨才導致跳電，成為停電「元凶」。

昨晚有不少暖暖居民在「暖暖好所在」臉書社群反映停電，一名居民說，他住在暖暖過港路這邊，1個小時已經跳電3次了，請問有人知道是怎麼回事嗎？還有居民表示，有聽到3次變電箱爆裂聲響。後來也有民眾留言，「看到台電人員漏夜搶修，十分辛苦。」

市議員王醒之說，辦公室詢問獲報立即向台電查詢，台電加緊搶修，晚間陸續將恢復供電。根據基隆區營業處報告，因暖暖變電所第34號(CN34)饋線相間(CO)電驛動作，引起斷路器跳脫事故停電，復電速度很快。

立委蔡適應也接獲碇內停反映，向台電了解狀況後，台電表示供電饋線跳脫，詳細原因待查，立即派員搶修，傍晚雨勢頗大，也請台電注意檢修人員安全。

台電基隆區營業處表示，停電後，第一部分轉供後復電269戶，停電時間13分；第二部分轉供後復電1508戶，停電時間25分。原預估晚間8點全部恢復，後來進度超前，在晚間7時17分就已全部復電，停電範圍暖碇路、源遠路一帶。搶修工程人員發現是一處饋線的開關上面有鳥巢，鳥巢內當時沒有鳥，但有鐵絲、樹枝等異物，當時下大雨都濕透了，可能因此導致斷路器跳脫事故。