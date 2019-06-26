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影／暑假來了到羅東逛夜市看藝穗節 轉輪拿獎品

2019-06-26 10:50聯合報 記者羅建旺╱即時報導

暑假要來了，2019羅東藝穗節將在7月13日到7月27日在羅東中山公園登場，就在羅東夜市邊，可逛夜市，吃美食，看表演。

開幕式將由西班牙「法會空中劇院」演出，活動期間有街舞大賽、波蘭木偶馬戲團等踩街，藝穗派對的夜間遊行、藝穗之夜的晚會，羅東展演廳電影院、羅東社區大學的歌仔戲、歌唱比賽、街頭藝人演出、創意工坊、童話故事劇場、老莊講古、台語講電影、AR與VR遊樂園、文創部落格、二手跳蚤市場等多項。

羅東鎮公所今天指出，2019羅東藝穗節主題為「炫藝夏」，承續藝穗節自開創以來的光榮，由各社區的繽紛色彩妝點盛夏慶典，讓羅東街道成為華麗舞台，歡迎遊客來羅東玩，而每年盛夏，羅東藝穗節創造了聲名不墜的藝術活動品牌，驚奇創新的節目內容、體驗活動，帶動了羅東文化產業觀光價值。

除了演出，觀光業者響應，提供優惠，結合17家在地特約商推出超值優惠，遊客凡出示藝穗節活動LOGO相關文宣品至店家消費，即享有不同的優惠。

鎮長吳秋齡等人並表示結合公益，藝穗節期間，到羅東各商店消費滿99元，捐出發票，每晚上7點至9點即可至羅東中山公園服務台參加「藝穗99轉轉樂」抽獎，獎品有住宿券、泡湯券、商品折價券、文創商品、百元提貨券等，募得發票將捐給創世基金會。

鎮公所表示，每年藝穗節都為羅東與宜蘭縣帶來許多觀光人潮，創造經濟產值，今年度藝穗節結合多家業者，包括村却國際溫泉酒店、嗨夫精品旅館、幼獅大飯店、羅東鎮觀光小鎮發展協會、羅東溪休閒農業區發展協會、諾貝爾、奕順軒、吾麥吾香、宜蘭餅、LANEW等特色店家，各界參與，要讓活動更成功。

2019羅東藝穗節結合17家在地特約商推出超值優惠。記者羅建旺／攝影
2019羅東藝穗節結合17家在地特約商推出超值優惠。記者羅建旺／攝影
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藝穗節期間，到羅東各商店消費滿99元，捐出發票給創世基金會，每晚上7點至9點即可...
藝穗節期間，到羅東各商店消費滿99元，捐出發票給創世基金會，每晚上7點至9點即可至羅東中山公園服務台參加「藝穗99轉轉樂」抽獎。記者羅建旺／攝影
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2019羅東藝穗節將在7月13日到7月27日在羅東中山公園登場，結合17家在地特...
2019羅東藝穗節將在7月13日到7月27日在羅東中山公園登場，結合17家在地特約商推出超值優惠。記者羅建旺／攝影
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2019羅東藝穗節結合17家在地特約商推出超值優惠。記者羅建旺／攝影
2019羅東藝穗節結合17家在地特約商推出超值優惠。記者羅建旺／攝影
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