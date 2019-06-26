影／暑假來了到羅東逛夜市看藝穗節 轉輪拿獎品

2019-06-26 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



暑假要來了，2019羅東藝穗節將在7月13日到7月27日在羅東中山公園登場，就在羅東夜市邊，可逛夜市，吃美食，看表演。

開幕式將由西班牙「法會空中劇院」演出，活動期間有街舞大賽、波蘭木偶馬戲團等踩街，藝穗派對的夜間遊行、藝穗之夜的晚會，羅東展演廳電影院、羅東社區大學的歌仔戲、歌唱比賽、街頭藝人演出、創意工坊、童話故事劇場、老莊講古、台語講電影、AR與VR遊樂園、文創部落格、二手跳蚤市場等多項。

羅東鎮公所今天指出，2019羅東藝穗節主題為「炫藝夏」，承續藝穗節自開創以來的光榮，由各社區的繽紛色彩妝點盛夏慶典，讓羅東街道成為華麗舞台，歡迎遊客來羅東玩，而每年盛夏，羅東藝穗節創造了聲名不墜的藝術活動品牌，驚奇創新的節目內容、體驗活動，帶動了羅東文化產業觀光價值。

除了演出，觀光業者響應，提供優惠，結合17家在地特約商推出超值優惠，遊客凡出示藝穗節活動LOGO相關文宣品至店家消費，即享有不同的優惠。

鎮長吳秋齡等人並表示結合公益，藝穗節期間，到羅東各商店消費滿99元，捐出發票，每晚上7點至9點即可至羅東中山公園服務台參加「藝穗99轉轉樂」抽獎，獎品有住宿券、泡湯券、商品折價券、文創商品、百元提貨券等，募得發票將捐給創世基金會。