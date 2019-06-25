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花蓮鼓王爭霸比賽 28日在瑞穗熱鬧開打

2019-06-25 19:30聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

宜昌國小鼓隊表演，架式十足。記者王思慧／攝影
宜昌國小鼓隊表演，架式十足。記者王思慧／攝影
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花蓮客家庄12大節慶之一「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」活動，將於7月27、28日在瑞穗熱鬧開打。花蓮縣長徐榛蔚表示，鼓王爭霸戰活動帶動花蓮觀光，邀請民眾前往感受客家文化，並預告花蓮夏天有許多大型活動，好吃又好玩。同時花蓮縣府邀請「台灣第一位女打仔」楊麗菁擔任花蓮縣觀光文化大使，為花蓮觀光及文化注入新氣象。

徐榛蔚說，「鼓王爭霸戰」每年都有喜好擊鼓樂的好手齊聚一堂，帶動花蓮中區的觀光發展及部落小旅行。並預告花蓮今年的夏天有許多活動，6月29日起鯉魚潭的紅面鴨陪小朋友一起放暑假，還有7月1日全國最大免費親水遊憩公園開幕，以及2019花蓮夏戀嘉年華即將在7月4日到11日舉行，11月下旬更有盛岡山車來到花蓮，整合溫泉、宮廟以及鼓王爭霸優勝隊伍加入遊行活動，讓大小朋友都玩得開心。

「客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」7月28日9時至17時將在富源國小客鼓齊鳴，來自全台各路好手社會組12隊、學生組15隊，共計27隊齊聚花蓮爭奪冠軍鼓王寶座。另在7月27日16時30分舉辦「歡喜鑼鼓滿客情」晚會，花蓮縣府客家事務處長彭偉族表示，為帶給觀眾不同以往的視覺享受，今年舞台背板特別以「光雕保安宮」方式呈現，將富源保安宮融入舞台，把在地特色展現於表演中。

為推展客家特色產業，舉辦「客家產業嘉年華」，提供參加鼓王爭霸戰的民眾輕便的客家美食及伴手禮；現場還有大小朋友都喜歡的「客家小學堂」闖關活動，由花東客語薪傳師群以寓教於樂的方式輕鬆學客語；當天還有「現場擂鼓王」趣味競賽及摸彩。

為解決民眾搭乘火車前往活動現場，主辦單位於瑞穗火車站備有接駁車往返活動現場的服務，歡迎多加利用。

花蓮「客鼓鳴心」鼓王爭霸戰將於7月27、28日登場。記者王思慧／攝影
花蓮「客鼓鳴心」鼓王爭霸戰將於7月27、28日登場。記者王思慧／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚（左）與武打藝人楊麗菁（右）歡迎大家參加「2019客鼓鳴心-鼓王爭...
花蓮縣長徐榛蔚（左）與武打藝人楊麗菁（右）歡迎大家參加「2019客鼓鳴心-鼓王爭霸戰」活動。記者王思慧／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚（左）邀請藝人楊麗菁擔任花蓮縣觀光文化大使。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）邀請藝人楊麗菁擔任花蓮縣觀光文化大使。記者王思慧／攝影
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徐榛蔚保安宮客語
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