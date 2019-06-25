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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

政府擬納小農加工廠合法化 農友盼多推廣農產品

2019-06-25 17:23聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

小農生產的農產加工品如果乾、咖啡、米製點心等，深受消費者喜愛，但在現有的法規下，政府要求上架產品廠房須有工廠登記。對花蓮初級農產品加工的小農來說，不可能達到工廠規模，只能把農產品送到西部加工，增加成本。政府修正《農產品生產及驗證管理法》，為讓農友了解法規，主婦聯盟環境保護基金會舉辦五場公民審議會，解決農友的疑問。

主婦聯盟基金會表示，小農規模往往無法達到既有法規對於工廠的要求，加上農產品加工若不是小農生產主業，投入設廠意願低，因此業者不易取得工廠登記，不僅阻礙農產加工業進一步發展，也造成食品安全管理上的隱憂。

因此，政府近來積極著手修正《農產品生產及驗證管理法》，目前草案已在立法院完成一讀。待母法通過後，農委會未來將研訂《農產品初級加工場管理辦法》，未來凡場域、規模、原料來源及加工品項類別等符合條件者，皆能申請「農產品初級加工場」，由農方擔任管轄機構，以符合規模小、加工型態相對簡單的小農加工需求。

第一場公民審議會今日於花蓮市農會生鮮處理場，現場約有5、60名小農參與。花蓮壽豐鄉高姓小農說，雖然知道政府立意良善，不過初級加工場需要購買機器、畫設農地等申請，前後加起來可能要100萬元，還沒開始賺錢就有昂貴成本，實在划不來；希望政府多幫忙推廣加工農產品，對小農才是真的有幫助。

接下來四場公民審議會依序為7月2日於台中地區農會、7月16日台南農業改良場、7月30日高雄區農業改良場，以及8月6日於新竹縣農會。主婦聯盟基金會表示，活動公布後各地農友報名皆相當踴躍，各場次目前皆處於報名爆滿狀態，希望討論有助於催生民間、產業與政府相關單位間的共識，讓農產加工朝向正向發展。

主婦聯盟環境保護基金會今在花蓮舉辦公民審議會，讓農友了解政府法規。記者王思慧／攝...
主婦聯盟環境保護基金會今在花蓮舉辦公民審議會，讓農友了解政府法規。記者王思慧／攝影
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農友們討論法規，引起熱烈討論。記者王思慧／攝影
農友們討論法規，引起熱烈討論。記者王思慧／攝影
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