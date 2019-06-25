影／首場郵輪聯合婚禮在基隆 新人海上天空步道譜浪漫

2019-06-25 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市民聯合婚禮今年首度與公主遊輪合作，7月5日將在盛世公主號上舉行「西洋宮廷風」奢華婚禮，婚禮下午1點舉行，但30對新人當天早上8點半就要上船，做什麼呢？基隆市政府表示，這是全台第一次在郵輪上辦聯合婚禮，機會難得，他們請攝影師為新人在船上拍婚紗照，海上天空步道一定要入鏡。

這場郵輪婚禮，在拿下「亞洲最佳遊輪」殊榮的盛世公主號舉辦，婚禮當天抽出其中5對新人，免費招待4天的郵輪蜜月之旅，吸引許多人漏夜排隊搶名額，原本保留5對名額給弱勢，但只來了一對，釋出4對，侯補者補上欣喜不已。

基隆民政處宗教禮儀科科長張國株說，基隆得天獨厚，郵輪可以開到市中心，民眾過一條馬路就可以上船，郵輪與市民的距離好近，市府一直在思考該如何利用國際郵輪特色，讓基隆成為甜蜜又浪漫的城市。

去年的聯合婚禮在潮境公園舉行，首次和麗星郵輪合作，抽出5對新人免費搭乘麗星郵輪，共度浪漫蜜月，沒抽到的新人也享有5折優待；今年進一步，直接到郵輪上辦聯合婚禮。

張國株表示，他們是參考「白色饗宴」公益活動，向公主遊輪公司爭取合作辦聯合婚禮，公主遊輪公司爽快答應，接下來的場勘，和港公司協調，花了不少心思。