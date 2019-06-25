親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

影／首場郵輪聯合婚禮在基隆 新人海上天空步道譜浪漫

2019-06-25 16:37聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市民聯合婚禮今年首度與公主遊輪合作，7月5日將在盛世公主號上舉行「西洋宮廷風」奢華婚禮，婚禮下午1點舉行，但30對新人當天早上8點半就要上船，做什麼呢？基隆市政府表示，這是全台第一次在郵輪上辦聯合婚禮，機會難得，他們請攝影師為新人在船上拍婚紗照，海上天空步道一定要入鏡。

這場郵輪婚禮，在拿下「亞洲最佳遊輪」殊榮的盛世公主號舉辦，婚禮當天抽出其中5對新人，免費招待4天的郵輪蜜月之旅，吸引許多人漏夜排隊搶名額，原本保留5對名額給弱勢，但只來了一對，釋出4對，侯補者補上欣喜不已。

基隆民政處宗教禮儀科科長張國株說，基隆得天獨厚，郵輪可以開到市中心，民眾過一條馬路就可以上船，郵輪與市民的距離好近，市府一直在思考該如何利用國際郵輪特色，讓基隆成為甜蜜又浪漫的城市。

去年的聯合婚禮在潮境公園舉行，首次和麗星郵輪合作，抽出5對新人免費搭乘麗星郵輪，共度浪漫蜜月，沒抽到的新人也享有5折優待；今年進一步，直接到郵輪上辦聯合婚禮。

張國株表示，他們是參考「白色饗宴」公益活動，向公主遊輪公司爭取合作辦聯合婚禮，公主遊輪公司爽快答應，接下來的場勘，和港公司協調，花了不少心思。

7月5日當天，30對梳化好的新人，8點半就要上船拍婚紗，他們選定甲板，海上空中步道等4個點拍照，下午1點在劇場辦婚禮，2點半結束，下船後再拉到海洋廣場，以盛世公主為背景再拍一組婚紗照，為新人留下浪漫回憶。

懸空延伸到船舷外，長8.5公尺的透明玻璃海上天空步道，是公主遊輪特色，也是遊客登...
懸空延伸到船舷外，長8.5公尺的透明玻璃海上天空步道，是公主遊輪特色，也是遊客登船必拍景點。圖／公主遊輪公司提供
分享
懸空延伸到船舷外，長8.5公尺的透明玻璃海上天空步道，是公主遊輪特色，也是遊客登...
懸空延伸到船舷外，長8.5公尺的透明玻璃海上天空步道，是公主遊輪特色，也是遊客登船必拍景點。圖／公主遊輪公司提供
分享
懸空延伸到船舷外，長8.5公尺的透明玻璃海上天空步道，是公主遊輪特色，也是遊客登...
懸空延伸到船舷外，長8.5公尺的透明玻璃海上天空步道，是公主遊輪特色，也是遊客登船必拍景點。記者吳淑君／攝影
分享
懸空延伸到船舷外，長8.5公尺的透明玻璃海上天空步道，是公主遊輪特色，也是遊客登...
懸空延伸到船舷外，長8.5公尺的透明玻璃海上天空步道，是公主遊輪特色，也是遊客登船必拍景點。圖／公主遊輪公司提供
分享
基隆市政府表示，這是全台第一次在郵輪上辦聯合婚禮，機會難得，他們請攝影師為新人在...
基隆市政府表示，這是全台第一次在郵輪上辦聯合婚禮，機會難得，他們請攝影師為新人在船上拍婚紗照。記者吳淑君／攝影
分享
基隆市民聯合婚禮今年首度與公主遊輪合作，7月5日將在盛世公主號上舉行「西洋宮廷風...
基隆市民聯合婚禮今年首度與公主遊輪合作，7月5日將在盛世公主號上舉行「西洋宮廷風」奢華婚禮。記者吳淑君／攝影
分享

婚禮郵輪基隆
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

宜蘭童玩節今年玩什麼？展演內容公布了　　

2019-06-25 16:31

影／基隆青創孵育補助8企業 其中1家不能來竟是因生意太好

2019-06-25 14:50

封5年基隆嶼今起開放觀光5千人預約 未來攻頂有證書

2019-06-25 13:02

《親自活著》：中國公益人在宜蘭深溝的田園生活

2019-06-25 12:57

迅速擴大！花蓮海邊深10公尺大洞無人管 恐影響公路路基

2019-06-25 12:22

新城橋後天封橋施工 蓋便橋不見得划算

2019-06-24 23:47

基隆中興國小 老校舍改建動土

2019-06-24 22:51

池上青農魏瑞廷生產稻米取得哈拉認證 將進軍清真市場

2019-06-24 19:53

海漂相機奇緣 拾獲學生將圓夢赴日倡環保

2019-06-24 17:58

花蓮最美縣道將封路 7月底辦嘉年華

2019-06-24 15:56

基隆民宅燒逾10小時 市區賣場空氣清淨機竟亮紅燈

2019-06-24 12:07

高嘉瑜基隆母校要拆了 新校園將增120汽車停車位

2019-06-24 12:06

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

趕快儲水！台中10萬3000戶今天14時起 停水23小時

2019-06-25 14:40

楊文科宣布竹縣2小箭：蓋焚化爐、竹北生命禮儀園區

2019-06-25 10:39

迅速擴大！花蓮海邊深10公尺大洞無人管 恐影響公路路基

2019-06-25 12:22

花蓮最美縣道將封路 7月底辦嘉年華

2019-06-24 15:56

小黃瓜從2分地種到3甲地 羅秉諺：你太小通路不找你

2019-06-24 18:18

防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉

2019-06-25 11:21

淡海輕軌縮班距！7月起平日上班尖峰縮短為6分鐘

2019-06-25 11:34

封5年基隆嶼今起開放觀光5千人預約 未來攻頂有證書

2019-06-25 13:02

竹市動物園紀念票 約定有效

2019-06-24 23:13

中央拿錢當大爺？盧秀燕：台中繳稅多爭補助別客氣

2019-06-25 13:09

中央推單身婚育租金補貼 桃市青年租金補貼1年暫退場

2019-06-24 19:34

電線桿頂竟長出火龍果 網友笑：看的到吃不到！

2019-06-25 14:27

太平溪路堤共構工程順利 日光橋至馬蘭橋9月下旬先通車

2019-06-24 19:20

「麥當勞叔叔」賴建川罹癌開刀 盧秀燕探視盼他為弱勢保重

2019-06-24 20:51

太倉促、有疑慮？ 社子島20處文資審查案擱置

2019-06-24 22:49

台中10萬3千戶停水23小時 緊急設77個取水站

2019-06-25 15:38

高市藍委民調爭議 今在台北勘驗光碟結果與原發布相同

2019-06-24 20:45

全台最美縣道…花蓮193 下月28日封路辦嘉年華

2019-06-24 23:51

大巨蛋容留人數 柯文哲：59833人是北市府底線

2019-06-24 23:40

台電公司100年 大稻埕變電所成市定古蹟

2019-06-24 23:44

影／百年茶擔物歸原主 北港古物保存再添佳話

2019-06-24 20:52

微波爐熱便當起火致死 北市消防局：加熱太久碳化燃燒

2019-06-25 16:22

芒果跌價？黃偉哲：別用劣等品壞行情

2019-06-24 23:11

議員爆身障者遭虐待 社會局：有不法絕不寬貸

2019-06-25 00:07

影／基隆青創孵育補助8企業 其中1家不能來竟是因生意太好

2019-06-25 14:50

桃園租金補貼申請 下月易地別撲空

2019-06-24 23:02

影／金門竟然這麼美！網美必去 宛如置身摩洛哥

2019-06-25 15:22

緊急救護缺口補上了！枋寮醫院成立24小時心導管室

2019-06-25 14:06

雲林9觀光工廠 暑假免門票

2019-06-24 22:47

防疫人員揹小孩加班？高市衛生局：有困難可互相調班

2019-06-25 12:43

高雄苓雅區今午一度大停電 台電：變電所設備故障

2019-06-25 14:49

池上青農魏瑞廷生產稻米取得哈拉認證 將進軍清真市場

2019-06-24 19:53

海漂相機奇緣 拾獲學生將圓夢赴日倡環保

2019-06-24 17:58

台中燈會3亮點 副燈區12月點燈

2019-06-24 23:03

苗市「割盲腸」 投入逾10億

2019-06-24 23:11

警察機車升級智慧環保 嘉縣警局獲贈20輛電動機車

2019-06-25 10:02

全台首座淨水場加蓋種電 可供610戶一年用電

2019-06-25 14:05

燈會補助 林佳龍：只會多不會少

2019-06-24 23:09

首次總質詢結束 盧秀燕頭痛開始

2019-06-24 20:30

室內泳池較安全 暑假基隆7國中小游泳半價只要40元

2019-06-25 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top