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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

宜蘭童玩節今年玩什麼？展演內容公布了　　

2019-06-25 16:31聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭國際童玩藝術節7月6日至8月18日在冬山河親水公園舉行， 宜蘭縣文化局今天公布展演內容，今年邀請18國20個民俗表演團參與，其中，哥斯大黎加、塞班島、馬丁尼克都是首次有表演團隊到童玩節演出。

文化局長宋隆全指出，今年童玩節「蛻變」升級，除增加表演內容精彩度及提昇表演層次，也延長營運時間至晚上9點，期望擴大整體經濟效益，迎賓模式加入多元科技元素，遊客一進入園區，就有高達約7公尺的「繽紛尋寶盒」大型互動裝置藝術。

往年受歡迎的吸睛戲水設施，配合今年「蛻變」主視覺蝴蝶破蛹而出的意象，融入各水域設備造型中，夜間營運時段並增加燈光投射效果的水舞燈光秀。

在展館部份，宋隆全表示，設有「未來射擊館」，有年輕男女喜愛的雷射射擊遊戲，在「一級玩家VR館」，有「可愛動物園」、「太空飛梭」、「要塞守護者」等全球首發的3款VR，另外，「逃出恐龍島」、「青龍騎」遊戲只有在宜蘭童玩節才能體驗，「繪動海洋館」親子手繪海底生物，透過掃描處理，便可以投影到海底世界。

宋隆全指出，童玩節規劃「風童玩館」，以風系童玩為主題，帶領遊客感受風的魅力，透過實境體驗與感官的結合，各式童玩裝置與遊戲體驗，在玩樂中啟發民眾感知「風」的能力及想像力；設「霹靂仙境館」，打造兼具文創、科技與童趣布袋戲偶的異想世界。

同時，「BABY親子館」以生日派對為主題，讓幼兒與爸媽在童玩節共植歡樂美好回憶，「無敵戰艦區」則在園區水池放置搖控小船，民眾可以體驗微駕駛的樂趣。

文化局表示，今年邀請了18國20個民俗表演團參與活動外，並有縣內在地歌仔戲團表演，展現宜蘭藝文特色，為增加表演內容精彩度及提昇表演層次，夜間加碼國內外專業特色團隊專場演出，包括韓國擊光亂打秀、英國SPARK小丑幻鼓秀、國內新象創作劇團、蘭陽舞蹈團、德國POWER破銅爛鐵秀、韓國塗鴉秀，每週一團，每日演出一場，並有歡樂遊園踩街互動。

此外，在7月17日到8月17日每周六、周日上午11點半到12點半，邀請宜蘭縣12個鄉鎮市走進園區與國際接軌，透過演出、設攤等方式，行銷各鄉鎮市觀光產業，進而邀請國內外遊客下鄉體驗。

宜蘭童玩節今年夜間加碼國內外專業特色團隊專場演出，圖為韓國擊光亂打秀。圖／宜蘭縣...
宜蘭童玩節今年夜間加碼國內外專業特色團隊專場演出，圖為韓國擊光亂打秀。圖／宜蘭縣文化局提供
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宜蘭童玩節今年夜間加碼國內外專業特色團隊專場演出，圖為韓國。塗鴉秀 。圖／宜蘭縣...
宜蘭童玩節今年夜間加碼國內外專業特色團隊專場演出，圖為韓國。塗鴉秀 。圖／宜蘭縣文化局提供
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宜蘭童玩節今年夜間加碼國內外專業特色團隊專場演出，圖為德國POWER破銅爛鐵秀。...
宜蘭童玩節今年夜間加碼國內外專業特色團隊專場演出，圖為德國POWER破銅爛鐵秀。圖／宜蘭縣文化局提供
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