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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

室內泳池較安全 暑假基隆7國中小游泳半價只要40元

2019-06-25 16:24聯合報 記者游明煌╱即時報導

暑假戲水旺季將至，基隆市政府教育處與市內游泳池業者協調，凡就讀基隆市學校學生持樂學卡，享有入場門票均一價40元，約只有原價一半，讓學生可在安全水域游得安心，教育處並與校外會、市府各單位於暑假每周三、六執行聯合巡查石公潭等水域，避免憾事發生。

教育處代理處長陳淑貞表示，暑假長達60天，教育處規畫與校外會、市府各單位於暑假每周三、六執行水域聯合巡查，包括潮境公園潮間帶、大坪海岸、富民親水公園水域、石公潭水域、外木山澳底沙灘、中山及安樂區海岸線、友蚋溪、海大貯木池、和平島公園、長潭里垃圾場防波堤及中正區海岸線等處，還製作毛巾向民眾宣導水域安全「防溺五步」、「救溺十招」，提醒民眾應在安全水域戲水。

市府並與市內游泳池業者協調，凡就讀基隆市學校學生持樂學卡，享有入場門票均一價40元，包括建德國中、碇內、暖西、七堵、八斗、深美、安樂等國小。今年市府暑期學校游泳營隊增加梯次，總計6校36營隊，比去年增加10梯次，共開放566名額。營隊包含浮板打水、韻律呼吸、水母漂等基礎游泳能力教學、水中自救、浮潛及潛水體驗。

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會指出，有別傳統游泳營隊之外，今年和海大等校合作舉辦獨木舟體驗營，推廣海洋運動。今年結合體育署運動i台灣計畫，與海洋大學共同舉辦「親子攜手遊海洋」特色水域活動，從7月1日至8月31日，每天在海大小艇碼頭，都有獨木舟體驗活動，鼓勵家長帶小朋友到安全且有救生員的水域戲水，透過參與營隊增強學生基礎防溺自救能力，體驗獨木舟輕艇運動。

暑期水域活動及相關營隊訊息可上https://goo.gl/MvmQvE或基隆市運動i臺灣計畫」臉書粉絲專頁https://goo.gl/k4JMFS 查詢。

暑假戲水旺季將至，基隆市政府教育處與市內游泳池業者協調，凡就讀基隆市學校學生持樂...
暑假戲水旺季將至，基隆市政府教育處與市內游泳池業者協調，凡就讀基隆市學校學生持樂學卡，享有入場門票均一價40元。圖／檔案照，基隆市政府提供
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暑假戲水旺季將至，基隆市政府教育處與市內游泳池業者協調，凡就讀基隆市學校學生持樂...
暑假戲水旺季將至，基隆市政府教育處與市內游泳池業者協調，凡就讀基隆市學校學生持樂學卡，享有入場門票均一價40元。記者游明煌／攝影
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暑假戲水旺季將至，基隆市政府教育處與市內游泳池業者協調，凡就讀基隆市學校學生持樂...
暑假戲水旺季將至，基隆市政府教育處與市內游泳池業者協調，凡就讀基隆市學校學生持樂學卡，享有入場門票均一價40元。記者游明煌／攝影
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基隆海大獨木舟
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