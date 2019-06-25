影／基隆青創孵育補助8企業 其中1家不能來竟是因生意太好

2019-06-25 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府為促進中小企業創新研發動能辦理「基隆市青年創業孵育獎勵補助計畫」，共有24家業者投件，有8家創新產業業者脫穎而出，市長林右昌今天在記者會中恭喜通過申請的業者，期許大家透過市府平台，未來有更好的發展成果。但產發處說，其中1家牛肉麵餐館抽不出人來出席，是因為生意太好了。

市府表示，今年青年孵育獎勵補助計畫共有24家業者投件，有8家創新產業業者脫穎而出，每家可獲得20萬元補助金，今年的業者相當多樣化，藉由市府平台獲得支持，相信未來會有很好的發展成果。產發處長林青海說，銀河牛肉麵餐館今天抽不出人力出席，因為生意太好了，創新作法連一碗都可外送，才會生意這麼好。

林右昌指出，20萬的獎補助金額雖然不大，但還可以透過這個平台獲得產發處更多協助，包括圓夢貸款、中小企業信保基金等資金資源，年輕人創業最大的困難不外是資金跟空間，未來86公寓會進一步提供給年輕創業工作者，提供低成本空間給有想法的年輕伙伴使用，慢慢把青年創業的土壤及環境建構起來，對於年輕人的創業能量相信會有很大幫助。

8家通過審查的業者分別是「熙格瑞綠能生物科技有限公司」發展室內量產養殖技術與系統，鎖定具高經濟價值蕨藻(俗稱海葡萄)為養殖標的物；「穎創資訊服務有限公司」開發一套魚菜共生的監控系統，蒐集生長數據，分析及監控的雲端系統及管理；「好好咖啡店」以手作的堅持讓顧客吃到安心的好味道；「無界運動有限公司」主打女性友善的運動工作室。

「銀河牛肉麵餐館」嚴選的食材提供平價美味，且獨有鄰近一碗就外送的貼心服務；「安民網路多媒體科技股份有限公司」利用影音方式呈現破解謠言形式；「阿戴商號有限公司」藉由花藝喚起大家對美好生活追求的心念；「陽光充氣運動休閒用品有限公司」商品採用工業用充氣材料，一次解決保養及維修的問題，藉由補助實踐創新計畫，亦強化核心技術。