封5年基隆嶼今起開放觀光5千人預約 未來攻頂有證書

2019-06-25 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



有台灣龍珠之稱，因遭受蘇力颱風襲擊而封島5年的基隆嶼，今天以嶄新面貌正式全面對外開放登島觀統，市長林右昌歡迎大家來島上尋找「11個基隆」。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 有台灣龍珠之稱，因遭受蘇力颱風襲擊而封島5年的基隆嶼，今天以嶄新面貌正式全面對外開放登島觀統，市長林右昌歡迎大家來島上尋找「11個基隆」，目前預約人數有5000多人，相當受到歡迎，未來市府將會發給攻頂成功的民眾體驗證書。

基隆嶼為重要漁場與休閒觀光場域，素有「台灣龍珠」美譽。島上及周邊大小島礁，皆為火山生成之島嶼，擁有得天獨厚的自然景觀與海洋資源。海拔189.3公尺的基隆島燈塔是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，沿步道登頂更可遠眺基隆海檻，是島上獨有的特色景觀。

林右昌今天說，封島多年的基隆嶼今年重新開放，市府探勘多次，所以非常的安全，只要不會暈船都可以前往，浪並不會很大，6到9月是最適合登島的時節，島上有很多台灣特有種植物，很有很多和基隆有關的故事，歡迎民眾來基隆嶼玩。

林右昌表示，島上生態豐富，除了春夏季鐵炮百合，秋季金花石蒜，還有神祕的十一個基隆值得我們去探尋，像是從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市及踏上基隆嶼，還可以欣賞七個以基隆為名的植物，基隆蠅子草（瀕危）、基隆筷子芥（瀕危）、基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭、基隆野山藥、基隆天胡荽。

想去基隆嶼的民眾，只要選定經市府核准登島的船舶，可以在碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，每艘船都隨船配有專業導覽解說人員，為登島遊客領隊解說及安全管理。登島資訊請至「基隆市府交通旅遊處網站-主題服務-基隆嶼登島資訊」查詢。今天前100名登島遊客可，市府準備限量紀念品，市府也提供基隆嶼簡介摺頁供遊客索取。