迅速擴大！花蓮海邊深10公尺大洞無人管 恐影響公路路基
花蓮台11線7.5公里處護岸旁，去年底出現一個長約12公尺、寬約8公尺、深約10公尺大坑洞，且有迅速擴大的趨勢。花蓮縣議員魏嘉彥接獲陳情，邀請公路總局花蓮工務段、第九河川局、東海岸風景區管理站等單位會勘，釐清土地管理權責，確定由公路總局花蓮工務段出面維修，維護公路路基的安全。
魏嘉彥在臉書貼文表示，早在本月初就前往該地數次並先行擺設三角錐示警，為釐清坑洞的成因、大小與影響的範圍，透過系統檢視了這一、二年此地的衛星空拍圖，從中發現到此坑洞從去年中旬開始出現後，就非常迅速擴大，同時經測繪工具測量，目前坑洞長約12公尺、寬約8公尺、深約10公尺。
從坑洞的各種資訊及現場狀況研判，坑洞的成因為海蝕造成邊坡流失，前往會勘時，除又發現坑洞大小成長不少外，同時坑洞邊坡還有小規模崩塌的情形，顯見此坑洞對於道路的威脅迫在眉睫。
由於大洞位置不確定由何單位管理，魏嘉彥說，經花蓮縣地政事務所及團隊使用GIS套疊地籍圖後，確定此坑洞的土地所有及權責所屬為交通部公路總局。由於颱風季節又即將來到，公路總局花蓮工務段允諾，將會儘速先以回填土方的方式，減緩邊坡流失的狀況，後續也將交由技師研究護坡方案，保障台11線用路人安全。
魏嘉彥建請相關單位，應將此區域利用三角錐、封鎖線等物封鎖，避免遊客於夜遊時勿入而遭遇不測，並定期派遣公路巡查人員前往巡視、記錄坑洞的崩塌情形，隨時更新掌握坑洞的最新資訊，未來會追蹤公路總局的後續進度。
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