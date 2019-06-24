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太平溪路堤共構工程順利 日光橋至馬蘭橋9月下旬先通車

2019-06-24 19:20聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台電配合台東縣政府太平溪路堤共構工程，拆除沿線「占道」電塔，其中日光橋至馬蘭橋段的6座電塔已全數拆除，有助道路闢建進度，台東縣政府建設處今天表示，太平溪路堤共構馬蘭橋至日光橋段1.4公里，可在今年9月下旬先行通車，全線5.8公里則預計在明年春節連假前通車。

因省道台9線台東市綠色隧道每逢連假就會塞車，前縣長黃健庭爭取利用太平溪左岸堤防，推動路堤共構工程，包括堤防重建、道路新建、用地徵收、台電16萬1千伏特高壓輸電電塔拆除及部分路段電纜下地等，總工程經費15.6億元，縣府自籌2.3億元，1年半前動工。

台電在太平溪路堤共構規劃路線上有11府電塔須配合拆除，其中日光橋（以東）至馬蘭橋段1.4公里有5座電塔，日前已全數拆除，電纜下地，今天上午縣府建設處與台電代表召開第14次工程進度管控會議，台電承諾6月底可將已拆5座電塔的土地，交還縣府進行後續鋪路工程；至於日光橋以西的6座電塔，可在今年11月底前拆除，並交還土地供縣府鋪路。

縣府建設處水利科長吳哲元今天表示，因台電拆除電塔作業順利，太平溪馬蘭橋至日光橋1.4公里路堤共構工程，可望在今年9 月下旬完成並先行通車；日光橋以西至南王橋段，銜接省道台9線共4.4公里路堤正積極施工中，希望明年農曆春節連假前能全線通車。

台東市馬蘭橋旁原有座高壓電塔。本報資料照片
台東市馬蘭橋旁原有座高壓電塔。本報資料照片
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配合太平溪路堤共構工程，台電已拆除台東市馬蘭橋旁的高壓電塔。記者羅紹平／攝影
配合太平溪路堤共構工程，台電已拆除台東市馬蘭橋旁的高壓電塔。記者羅紹平／攝影
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配合太平溪路堤共構工程，台電已拆除台東市馬蘭橋旁的高壓電塔。記者羅紹平／攝影
配合太平溪路堤共構工程，台電已拆除台東市馬蘭橋旁的高壓電塔。記者羅紹平／攝影
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台電平溪連假
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