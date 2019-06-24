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社區公托育家園開幕 林右昌：中正國小附幼收托數倍增

2019-06-24 16:52聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市政府繼公私協力托嬰中心、親子館、祖孫館後，今天在中正國小推出「社區公共托育家園」，這也是基隆市政府因應少子女化完善托育服務、友善托育環境一個重要的里程碑，市長林右昌在開幕儀式上指出，投資小朋友就是投資我們的未來，他還當場宣布，中正國小附設幼兒園的收托人數將從60人倍增為120人，

林右昌表示，中正社區公共托育家園可以收托12位小朋友，雖然人數聽起來不多，卻是我們托育政策上的一大步，若是從托嬰中心就開始進來，可以一路讀到國小畢業，這是領先其他行政區的創舉，這都要歸功於中正國小校長林志彥率領團隊提供這麼好的空間。

林市長也當場宣布一項好消息，中正國小附設幼兒園的收托人數將從60人倍增為120人，造福更多的家長及小朋友，「看到小朋友就看到希望」，雖然基隆市的財政比較拮据，但即使撙節開支，也要把經費用在下一代，因為投資在小朋友身上，就是投資我們的未來。

社會處指出，公共托育家園每名幼童每月托育費用12,000元，家長可申請「未滿二歲兒童托育準公共化服務費用」新台幣3,000元（弱勢家庭新台幣5,000至7,000元/月；第三名以上子女加發新台幣1,000元/月）補助，家長實際支付新台幣9,000元。

收托時間為週一至週五上午7時30分至下午6時00分，現階段已招生額滿，仍有家長後補，未來基隆市政府仍將持續增設托嬰設施，以提供健康快樂的優質照顧環境，讓家長安心送托，孩子們快樂成長，使基隆成為友善的托育城市。

基隆市中正國小推出「社區公共托育家園」，今天開幕。圖／基隆市政府提供
基隆市中正國小推出「社區公共托育家園」，今天開幕。圖／基隆市政府提供
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基隆市中正國小推出「社區公共托育家園」，今天開幕。圖／基隆市政府提供
基隆市中正國小推出「社區公共托育家園」，今天開幕。圖／基隆市政府提供
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托育基隆托嬰
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