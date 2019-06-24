花蓮最美縣道將封路 7月底辦嘉年華

2019-06-24 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮193縣道是全台最長縣道，每到6、7月就有茂密綠蔭，沿途稻田和山脈景色被譽為「全台最美縣道」。花蓮水保局將於7月28日舉辦封路「193農青禾音樂埕-夏，田」活動，將邀請知名創作歌手陳昇表演，並規畫展示販售當地特色農產品和美食。花蓮水保局表示，193沿線的農村景觀和特有的田園風情，值得外縣市民眾親自體驗這份悠閒和樂趣。

花蓮193縣道全長110公里，其中玉里鎮路段景色優美，每年5、6月金黃色阿勃勒與一望無際稻田夾道，常吸引喜愛自然景色的民眾一遊東部縱谷最美路線，由於縣道車輛較少，也是單車騎士必騎的路線之一。

陳淑媛表示，花蓮的風景和農村風貌非常漂亮，舉辦這項大規模嘉年華活動，就是希望能把花蓮南區的美景行銷給外縣市的民眾，也協助當地農村體驗旅遊發展。除歌手陳昇表演帶動現場氣氛，將展示販售當地特色農產品、美食，及創意行走、躺馬路、水田尋寶、街頭藝人表演、農用車搭乘體驗等活動，並提供農居吧酒水、行動郵局車等服務。