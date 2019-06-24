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能源怎轉型近6成民眾不知 最難忍以這2項為代價

高嘉瑜基隆母校要拆了 新校園將增120汽車停車位

2019-06-24 12:06聯合報 記者吳淑君╱即時報導

台北市議員高嘉瑜的母校基隆市中興國小，老舊校舍改建及停車場新建工程今天動土，斥資3億1727萬元，暑假開拆老舊校舍ABC三棟校舍，為紓緩市區周邊車流，校園新增120個汽車停車位，預計民國110年完工。

副市長林永發說，中興國小創立於民國50年，是基隆市早期文教人員最多的信義區，創校至今孕育了許多優秀人才，現任基隆市議員宋瑋莉，韓世昱，基隆市信義區長吳國偉，百福國中校長陳斯彬，台北市議員高嘉瑜都是中興國小的傑出校友。

林永發指出，基隆小，平地少，停車場空間不足，市長林右昌的政策希望在老舊社區改建時，要有足夠的停車場，學校改建時，市府交旅處同時編預算，一起做公共停車場。

信義和仁愛國小校舍改建時，同時做地下停車場，啟動第一個和學校合作，中興國小是第二例。中興國小旁有體育館，住戶多，信二路又是基隆市交通要道，對停車需求大。

學校要拆掉重建，但希望學生上課不受影響，所有師生已先移到活動中心上課，工程進行順利，舊校舍預計在七月暑假開拆，施工，希望影響學生最少，施工期最短，工程費3.1億元，需要600工作天，預計110年完工。

校舍改建完成後，學生有良好的上課環境，也讓周邊停車條件變好，以後家長接送也不用淋雨。

基隆市中興國小老舊校舍改建及停車場新建工程今天動土，斥資3億1727萬元，為紓緩...
基隆市中興國小老舊校舍改建及停車場新建工程今天動土，斥資3億1727萬元，為紓緩市區周邊車流，校園新增120個汽車停車位，預計110年完工。記者吳淑君／攝影
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台北市議員高嘉瑜，日前回母校基隆市中興國小參加57週年校慶，當年被老師罰站、跟同...
台北市議員高嘉瑜，日前回母校基隆市中興國小參加57週年校慶，當年被老師罰站、跟同學打鬧，讓她懷念特別深。圖／翻攝高嘉瑜臉書
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基隆市中興國小老舊校舍改建及停車場新建工程今天動土，斥資3億1727萬元，為紓緩...
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