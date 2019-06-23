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花蓮縣府推廣在地產業 打造咖啡香觀光城市

2019-06-23 18:18聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮市主農社區發展協會與花蓮縣原住民咖啡好評系列活動，今日分別於主農社區活動中心與新天堂樂園舉行「108年咖啡技藝研習活動」、「洄瀾好咖、啡您莫屬-咖啡評鑑決賽」。花蓮縣長徐榛蔚希望花蓮咖啡成為花蓮文化的一環，並將花蓮咖啡產業推向國際市場，提升整體經濟發展。

徐榛蔚表示，花蓮咖啡產業已有百年歷史，花蓮舞鶴、中央山脈與海岸山脈獨一無二的天然氣候與土壤適合栽種咖啡，邀請民眾一起來認識咖啡、品嚐咖啡。

今天咖啡評鑑決賽，最後得獎名單為特等獎林菁川，頭等獎馬鍾啟、許永哲，二等獎黃則恭、許清娟、陳明翰，三等獎陳明源、馬耀.福佑、高采瑜、謝瑋翔。

花蓮縣政府表示，昨日國際巴拿馬精緻咖啡協會會長維佛．拉馬斯特斯(Mr. Wilford Lamastus)，同時也是知名艾利達咖啡莊園（Elida Estate）莊主，來花蓮分享巴拿馬咖啡產區特色，也提供花蓮在地咖啡農有很多創新想法，包括咖啡是一個高價值的產業，全球一年有高達450億美金的交易量，其中台灣就有25億美金的產值。

徐榛蔚指出，希望在今日國際級的咖啡比賽、咖啡大師交流分享會，以及巴拿馬大師維佛．拉馬斯特斯分享他的咖啡莊園種植經驗，慢慢提升花蓮的自身能量。她也預告，縣府將會有一系列的咖啡課程與活動，期待繼稻香、茶香之後，將咖啡香味也充滿花蓮觀光大城，變成花蓮人的日常生活文化。最後徐榛蔚逛起周邊攤商小市集並給予加油打氣。

花蓮縣政府舉辦「咖啡評鑑決賽」，推廣在地咖啡產業。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府舉辦「咖啡評鑑決賽」，推廣在地咖啡產業。圖／花蓮縣政府提供
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