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慘！ 綠島一周2隻抱卵保育類椰子蟹遭路殺

2019-06-23 18:11聯合報 記者羅紹平╱即時報導

本月18日綠島公館村的馬路上，一隻抱卵母蟹慘遭車子壓死。圖／取自臉書「就是愛綠島...
本月18日綠島公館村的馬路上，一隻抱卵母蟹慘遭車子壓死。圖／取自臉書「就是愛綠島」
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台東縣綠島鄉近日有2隻稀有保育類抱卵母八卦（椰子）蟹，深夜慘遭路殺，因前後相隔5天，接連2隻椰子蟹在環島公路上斷魂，讓綠島民眾感到痛心與惋惜，除呼籲大家路上開車或騎機車能放慢速度，政府機關能重視，建置生態廊道，給椰子蟹留生機。

椰子蟹因甲殼上有類似八卦圖形，又稱八卦蟹，是體型最大的陸生寄居蟹，因其雙螯力大無窮，可直接挖開椰子而得名，主要分佈環太平洋各島嶼，在台灣及蘭嶼、綠島因棲地遭人為開發破壞、人為捕捉與車輛路殺等，族群數量日益稀少，瀕臨絕種危機。 

本月18日綠島公館村的馬路上，一隻抱卵母蟹可能要下海產卵，卻慘遭車子壓死，本月22日晚上綠島柴口一隻抱卵母蟹再度慘遭路殺。有鄉民把照片PO上個人臉書及「就是愛綠島」」社群，引起熱議，不少鄉民留言為椰子蟹請命，希望政府單位重視。 

綠島漁業文史工作者田鴻銘表示，前後相隔五天，2隻椰子蟹遭路殺，且還是抱卵母蟹，令人心痛與惋惜，他拜託大家騎車務必小心輪下小動物，不只椰子蟹，還有寄居蟹和攀木蜥蜴也要注意。他呼籲，相關單位應針對椰子蟹路殺熱點建置生態廊道，避免憾事再發生。

生態工作者趙克堅表示，綠島有多種陸蟹，椰子蟹是其中體型最大一種，喜於在月圓前後下海釋幼，尤其每年暑假及中秋節前後，更是母蟹下海釋幼的高峰期，恰巧也是綠島旅遊旺季。他呼籲當地居民和業者多加提醒遊客，晚上出門騎車要多注意輪下，更要小心慢騎，讓蟹媽媽們都可以平安生產回家。

本月22日晚上綠島柴口一隻抱卵母蟹也慘遭路殺。圖／田鴻銘
本月22日晚上綠島柴口一隻抱卵母蟹也慘遭路殺。圖／田鴻銘
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綠島文史工作者中秋節
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