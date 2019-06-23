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台灣新聞攝影比賽作品 首度移師花蓮展出

2019-06-23 17:06聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

年度最佳新聞照片由鏡傳媒記者楊子磊獲得。圖／台灣新聞攝影協會提供
年度最佳新聞照片由鏡傳媒記者楊子磊獲得。圖／台灣新聞攝影協會提供
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2019年台灣新聞攝影大賽全部得獎作品將於7月2日至31日在花蓮縣文化局美術館展出，這項比賽12年來首度移師花蓮，希望喚起偏鄉民眾參與媒體識讀。以2018年重大新聞事件為主題，包掛普悠瑪列車翻覆、同婚議題的首次公投、勞工一例一休限制解除導致過勞等，皆是對台灣影響重大的新聞事件。

台灣新聞攝影協會指出，「台灣新聞攝影大賽」全程公開評審，不限記者身分，更向全球徵件，是台灣第一個以專業新聞攝影為主的比賽。至今已舉辦12屆已有上千參賽者及近萬件精彩作品，希望透過公開展覽、座談，讓大眾關注社會議題。

本屆比賽以2018年重大新聞事件為主題，包括普悠瑪列車翻覆、同婚議題的首次公投、勞工一例一休限制解除導致過勞、823砲戰60年後的金門系列報導、雲林六輕營運20年後對環境的衝擊等。

這次比賽共109人投件參賽，《鏡傳媒》楊子磊以肖像照片贏得年度最佳新聞照片，呈現「積勞成疾的呂智偉在貨車駕駛座上腦幹出血死亡，太太鄭淨蓮除面對喪事，還要挺身爭取職災認定的無奈」，長期關心農業、環保的農村子弟，同時也是自由攝影工作者張良一，以30張作品贏得最佳新聞攝影作品集獎項。

比賽參考荷蘭世界新聞攝影大賽（World Press Photo）與美國全國攝影記者協會（NPPA）最佳新聞攝影比賽（Best of Photojournalism），獎項分為突發新聞、一般新聞、體育新聞、新聞人物、肖像類、自然環境與科技、圖文特寫、藝術與娛樂新聞等單張照片類；以及系列照片、年度最佳新聞攝影作品集兩項多張照片類，最後由獲獎照片選出年度最佳新聞照片。

今年的評審有電視媒體工作者區國強、台北科技大學通識教育中心專任助教鄭怡雯、經典雜誌資深攝影記者劉子正、世新大學傳播學院講師何叔娟，及資深影像工作者劉振祥，歷經長達9個小時的公開評審，才選出得獎作品。

此外，今年也首度舉辦「網路影音新聞專題類」的比賽項目，雖屬於觀摩獎項，不過得獎作品也將在會場展出。

2019年「台灣新聞攝影大賽」展覽將於7月2日至7月31日，在花蓮縣文化局美術館展出，開館時間9時至17時（周一休館）。

突發新聞第一名為風傳媒特約記者陳品佑獲得。圖／台灣新聞攝影協會提供
突發新聞第一名為風傳媒特約記者陳品佑獲得。圖／台灣新聞攝影協會提供
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年度最佳新聞攝影作品集由自由攝影工作者張良一奪得，圖為宜蘭蘭陽溪出海口，用市議員...
年度最佳新聞攝影作品集由自由攝影工作者張良一奪得，圖為宜蘭蘭陽溪出海口，用市議員候選人競選帆布做成的避風小屋。圖／台灣新聞攝影協會提供
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自由攝影工作者張良一作品拿下自然環境與科技第二名。圖／台灣新聞攝影協會提供
自由攝影工作者張良一作品拿下自然環境與科技第二名。圖／台灣新聞攝影協會提供
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攝影比賽美術館
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