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蘭嶼暑假交通意外 肇事者多外地客

2019-06-22 23:08聯合報 記者尤聰光／台東縣報導

進入暑假旅遊旺季！台東蘭嶼前天發生3起交通事故，引起當地居民抱怨遊客不遵守交通規...
進入暑假旅遊旺季！台東蘭嶼前天發生3起交通事故，引起當地居民抱怨遊客不遵守交通規則。 圖／取自黃天德臉書
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進入暑假旅遊旺季，台東蘭嶼觀光人潮增加，但交通違規事故也增多，前天一連發生3起機車交通意外，造成5人受傷，蘭嶼居民抱怨遊客不遵守交通規則，在離島如入無人之境，警方表示要加強取締。

警方表示，對未戴安全帽、無照駕駛、酒駕及超速會嚴格取締，另在易肇事路段設警示牌及三角錐提醒用路人，不定時攔查違規騎士，也呼籲機車出租業者遵守出租規則，配合宣導。

6月到9月是蘭嶼暑假旅遊旺季，島上遊客倍增，環島公路上租賃機車滿街跑，不少不遵守交通規則的遊客，讓馬路風險提高；據蘭嶼警方統計，近3年來島上機車交通事故每年平均約25件，其中暑假期間就有15件，肇事者多為外地客。

「最怕太過忘我的遊客！」蘭嶼林姓居民說，常遇到邊騎車邊自拍的遊客，都已經騎到馬路中間了，非得要按喇叭提醒，才會回過神來好好騎車；很多遊客以為來到蘭嶼，就像到別的國家一樣，都不遵守交通規則，難怪會出車禍

居民夏曼．利達森表示，遊客沒戴安全帽或超速的很多，在路況不熟下，加上島上還有羊、豬、狗會突然跑到路上，就容易發生車禍，晚上視線不佳更危險。

機車出租業者說，有遊客租車時都會特別提醒要戴安全帽，不要騎太快，出車禍業者也很無奈。

蘭嶼鄉公所表示，目前環島公路正分段修建，配合工程作業，未來路面標線、速限路牌及夜間路燈照明等，將一併設置，以確保用路安全。

蘭嶼車禍環島
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