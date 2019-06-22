大日幸福盃棒賽深美小奪冠 小朋友：有球打最幸福

2019-06-22 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



大日幸福盃棒球交流邀請賽今天在基隆大武崙棒球場開打，少棒組各隊都拿出真本事比拚，傍晚成績揭曉，最後由深美國小奪冠，小朋友說「有球打最幸福」，感謝大日連辦2屆比賽，讓他們有舞台可以打棒球。

由大日開發有限公司主辦，基隆家扶中心承辦的第二屆大日幸福盃棒球交流邀請賽，今天在基隆大武崙棒球場熱情開打，分成青棒與少棒兩組共10支隊伍參賽，青棒組共有二信高中、聖心高中、安樂高中、大日家扶等4隊；少棒組則有武崙國小、深美國小、和平國小、大日家扶藍、黃，水返腳鬥犬等6隊參賽。

少棒組今天由深美國小勇奪冠軍，亞軍大日家扶藍、季軍水返腳鬥犬、殿軍和平國小。大日開發有限公司連續2年贊助基隆家扶中心社區棒球聯盟辦理大日幸福盃賽事，是希望促進基隆在地學生棒球社團發展。大日開發有限公司副總陳信宏到現場為所有隊伍球員鼓勵打氣，熱情的為球員加油。

獲得少棒組冠軍的深美國小校長陳建文表示，大日幸福盃棒球賽紮根基層棒球運動，持續性的比賽讓師生練球有目標，更投入，才有精采的表現。