花蓮百人手沖熱咖啡 新天堂樂園漫咖啡香
花蓮縣政府原住民行政處為推廣偏鄉部落咖啡，今天在新天堂樂園中庭舉辦「洄瀾好咖、啡您莫屬」咖啡評鑑活動，邀請到巴拿馬精緻咖啡協會會長維佛．拉馬斯特斯（Wilford Lamastus）及台北精品咖啡協會理事長郭維平等共10名國內外咖啡達人一同進行評鑑，另邀請共100組民眾及業者一起手沖咖啡，隨著開水徐徐浸透濾紙，整個下午現場都瀰漫著濃濃咖啡香。
身兼艾利達咖啡莊園莊主的維佛．拉馬斯特斯說，他出身咖啡世家，傳承到他已經是第三代，這次來台想跟在地咖啡農交流栽種技巧及行銷手法，他回顧7年前首度將咖啡送到台灣鋪貨，結果一包都沒賣出去，到現在他的莊園有6成的咖啡豆都是賣到台灣，證明只要懂行銷方式，其實有很大的發展空間。
郭維平則指出，全世界適合種植咖啡豆的區域，大概可以從赤道往兩側延伸到南、北回歸線附近，像拉丁美洲、非洲都是主要咖啡產區，需要經品種挑選、栽種過程、合適氣候、烘焙控制及沖泡技術等層層把關，才能造就一杯完美咖啡，今年評鑑活動首度舉辦，盼能透過所有達人一起找出花蓮咖啡的特色。
來自「玩豆市集」的業者劉家庭與來自「都好咖啡」王晨宇業者說，這次為了推廣花蓮在地咖啡及提升品牌知名度特別前來參加活動，主辦單位提供的咖啡豆並沒有註明產地，但沖泡起來具有果香，依經驗判斷是品質不錯的日曬豆。主辦單位表示，目前花蓮咖啡豆主要種植區域在瑞穗鄉，富里鄉及玉里鎮也有部份種植，但都以小農為主，總面積大約72公傾，首屆咖啡評鑑獎落誰家明天就會揭曉。
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