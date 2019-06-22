花蓮百人手沖熱咖啡 新天堂樂園漫咖啡香

2019-06-22 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣政府原住民行政處為推廣偏鄉部落咖啡，今天在新天堂樂園中庭舉辦「洄瀾好咖、啡您莫屬」咖啡評鑑活動，邀請到巴拿馬精緻咖啡協會會長維佛．拉馬斯特斯（Wilford Lamastus）及台北精品咖啡協會理事長郭維平等共10名國內外咖啡達人一同進行評鑑，另邀請共100組民眾及業者一起手沖咖啡，隨著開水徐徐浸透濾紙，整個下午現場都瀰漫著濃濃咖啡香。

身兼艾利達咖啡莊園莊主的維佛．拉馬斯特斯說，他出身咖啡世家，傳承到他已經是第三代，這次來台想跟在地咖啡農交流栽種技巧及行銷手法，他回顧7年前首度將咖啡送到台灣鋪貨，結果一包都沒賣出去，到現在他的莊園有6成的咖啡豆都是賣到台灣，證明只要懂行銷方式，其實有很大的發展空間。

郭維平則指出，全世界適合種植咖啡豆的區域，大概可以從赤道往兩側延伸到南、北回歸線附近，像拉丁美洲、非洲都是主要咖啡產區，需要經品種挑選、栽種過程、合適氣候、烘焙控制及沖泡技術等層層把關，才能造就一杯完美咖啡，今年評鑑活動首度舉辦，盼能透過所有達人一起找出花蓮咖啡的特色。