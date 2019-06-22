宜蘭傳出稻子不稔實長出空包彈 元凶是上月低溫

2019-06-22 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣稻米結穗，陸續成熟，但縣政府接獲反映，在三星鄉等地，有部分田區的稻子看似長得好，但結出的穀粒卻是空心的，只有空殼，沒有米粒。

宜蘭縣政府今天表示，在由三星鄉公所領勘下，已會同農糧署東區分署、花蓮區農業改良場蘭陽分場勘災，受災田區實地勘查，經確認，主要災害為受5月上旬低溫(遲發性)災害影響，導致水稻孕穗期及抽穗期稻穗穀粒稔實不良，造成損害。

縣政府表示，受災田區面積還在調查統計中，確認成災，依農業天然災害救助相關規定補助，縣府已建請中央依規定公告辦理現金救助地區，如果獲得核定，每公頃可以補助1萬8千元。

縣政府指出，因值一期水稻採收期，其餘鄉鎮也陸續發現有不稔實災情，為掌握時效，縣長林姿妙已責成農業處立即通報各公所盡速查報災情，縣府已協請農糧署東區分署及農業改良場等人員組成勘災小組，配合各公所辦理災害勘查作業。

縣政府表示，水稻為國內種植面積最廣、農戶數最多的農作物，因其生育期長且露天栽培，容易受天候環境影響，加上全球氣候變遷致極端天氣頻率、強度趨增，影響加劇，災害、疫病風險難以預期為協助農友分散生產風險。