花蓮文化薪傳獎 沈廷憲、噶瑪蘭族發展協會雙獲獎

2019-06-22 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣藝文界最高榮譽「文化薪傳獎」最近揭曉，評審委員會從13名候選中，評選出致力美術教育的退休老師沈廷憲，及傳承香蕉絲工藝的花蓮縣噶瑪蘭族發展協會，將於7月5日頒獎；其中，噶瑪蘭族發展協會是20年來首個以團體身分獲得花蓮文化薪傳獎的得主。

文化薪傳獎為花蓮文化桂冠，用意在表揚對文化藝術推廣貢獻卓越，或是從事文化藝術研究、論述工作成果斐然的藝文工作者，先前得獎者包括海洋文學作家廖鴻基、漫畫家敖幼祥等人。

文化局表示，今年得主之一的沈廷憲，曾在海星中學、港口國小、自強國中任教，獲得教育電台舉辦全國師韻獎第三名，退休後繼續以個人工作室方式從事美術繪畫教育，他的學生曾於2014 年、2015年、 2018年拿到全國家具新秀獎首獎、裕隆木雕獎首獎以及臺北獎首獎；沈廷憲近年以太魯閣為主，融合中西繪畫觀念，開創新的畫風。

另外，花蓮縣噶瑪蘭族發展協會10幾年來集合豐濱鄉新社部落力量，辦理工作坊、拍攝紀錄片，讓噶瑪蘭族獨特的香蕉絲工藝傳承下去並發揚光大，也讓並於104年江躍辰指出，此獎頒給該會意義重大，鼓勵更多協會能為本縣文化藝術傳承加把勁。

花蓮縣噶瑪蘭族發展協會十餘年來堅持初衷，集眾族人之力保存及發揚傳統編織工藝「香蕉絲工藝文化」，辦理多次工作坊，也攝製許多紀錄片，協會的努力讓香蕉絲工藝獲得縣府登錄為文化資產傳統藝術類保存。