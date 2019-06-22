花蓮文化薪傳獎 沈廷憲、噶瑪蘭族發展協會雙獲獎
花蓮縣藝文界最高榮譽「文化薪傳獎」最近揭曉，評審委員會從13名候選中，評選出致力美術教育的退休老師沈廷憲，及傳承香蕉絲工藝的花蓮縣噶瑪蘭族發展協會，將於7月5日頒獎；其中，噶瑪蘭族發展協會是20年來首個以團體身分獲得花蓮文化薪傳獎的得主。
文化薪傳獎為花蓮文化桂冠，用意在表揚對文化藝術推廣貢獻卓越，或是從事文化藝術研究、論述工作成果斐然的藝文工作者，先前得獎者包括海洋文學作家廖鴻基、漫畫家敖幼祥等人。
文化局表示，今年得主之一的沈廷憲，曾在海星中學、港口國小、自強國中任教，獲得教育電台舉辦全國師韻獎第三名，退休後繼續以個人工作室方式從事美術繪畫教育，他的學生曾於2014 年、2015年、 2018年拿到全國家具新秀獎首獎、裕隆木雕獎首獎以及臺北獎首獎；沈廷憲近年以太魯閣為主，融合中西繪畫觀念，開創新的畫風。
另外，花蓮縣噶瑪蘭族發展協會10幾年來集合豐濱鄉新社部落力量，辦理工作坊、拍攝紀錄片，讓噶瑪蘭族獨特的香蕉絲工藝傳承下去並發揚光大，也讓並於104年江躍辰指出，此獎頒給該會意義重大，鼓勵更多協會能為本縣文化藝術傳承加把勁。
花蓮縣噶瑪蘭族發展協會十餘年來堅持初衷，集眾族人之力保存及發揚傳統編織工藝「香蕉絲工藝文化」，辦理多次工作坊，也攝製許多紀錄片，協會的努力讓香蕉絲工藝獲得縣府登錄為文化資產傳統藝術類保存。
文化局長江躍辰表示，噶瑪蘭族發展協會在薪傳的努力獲得評審委員高度肯定是表率也是典範，是第一個非個人，而是以團體獲頒花蓮文化薪傳獎的得主 ，意義重大。
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