親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

扯！沒回應長榮公司簡訊 組員被列「黑名單」取消權限

公投法修法：公投不綁大選，就是民主送終嗎？

花蓮文化薪傳獎 沈廷憲、噶瑪蘭族發展協會雙獲獎

2019-06-22 13:38聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣藝文界最高榮譽「文化薪傳獎」最近揭曉，評審委員會從13名候選中，評選出致力美術教育的退休老師沈廷憲，及傳承香蕉絲工藝的花蓮縣噶瑪蘭族發展協會，將於7月5日頒獎；其中，噶瑪蘭族發展協會是20年來首個以團體身分獲得花蓮文化薪傳獎的得主。

文化薪傳獎為花蓮文化桂冠，用意在表揚對文化藝術推廣貢獻卓越，或是從事文化藝術研究、論述工作成果斐然的藝文工作者，先前得獎者包括海洋文學作家廖鴻基、漫畫家敖幼祥等人。

文化局表示，今年得主之一的沈廷憲，曾在海星中學、港口國小、自強國中任教，獲得教育電台舉辦全國師韻獎第三名，退休後繼續以個人工作室方式從事美術繪畫教育，他的學生曾於2014 年、2015年、 2018年拿到全國家具新秀獎首獎、裕隆木雕獎首獎以及臺北獎首獎；沈廷憲近年以太魯閣為主，融合中西繪畫觀念，開創新的畫風。

另外，花蓮縣噶瑪蘭族發展協會10幾年來集合豐濱鄉新社部落力量，辦理工作坊、拍攝紀錄片，讓噶瑪蘭族獨特的香蕉絲工藝傳承下去並發揚光大，也讓並於104年江躍辰指出，此獎頒給該會意義重大，鼓勵更多協會能為本縣文化藝術傳承加把勁。 　

花蓮縣噶瑪蘭族發展協會十餘年來堅持初衷，集眾族人之力保存及發揚傳統編織工藝「香蕉絲工藝文化」，辦理多次工作坊，也攝製許多紀錄片，協會的努力讓香蕉絲工藝獲得縣府登錄為文化資產傳統藝術類保存。

文化局長江躍辰表示，噶瑪蘭族發展協會在薪傳的努力獲得評審委員高度肯定是表率也是典範，是第一個非個人，而是以團體獲頒花蓮文化薪傳獎的得主 ，意義重大。

花蓮噶瑪蘭族發展協會在豐濱鄉新社部落成立香蕉絲工坊，傳承噶瑪蘭族傳統技藝。記者王...
花蓮噶瑪蘭族發展協會在豐濱鄉新社部落成立香蕉絲工坊，傳承噶瑪蘭族傳統技藝。記者王燕華／攝影
分享
退休美術教師沈廷憲獲得花蓮文化薪傳獎殊榮。記者王燕華／翻攝
退休美術教師沈廷憲獲得花蓮文化薪傳獎殊榮。記者王燕華／翻攝
分享
花蓮噶瑪蘭族發展協會在豐濱鄉新社部落成立香蕉絲工坊，傳承噶瑪蘭族傳統技藝。記者王...
花蓮噶瑪蘭族發展協會在豐濱鄉新社部落成立香蕉絲工坊，傳承噶瑪蘭族傳統技藝。記者王燕華／攝影
分享

噶瑪蘭
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／牠1歲＝人4歲 宜蘭古亭國小搭牛車還長了牛知識

2019-06-22 13:02

舒淇走過「夢境般長廊」明年走入歷史 下引道下月先拆

2019-06-22 12:45

蘭嶼旅遊不守交通規則 一天3起車禍 居民：這不是國外

2019-06-22 11:00

慕谷慕魚坍方封山近3年 縣府評估修復經費逾億元

2019-06-22 10:35

基隆漁船泊門口 525酒食館天天吃現撈仔

2019-06-21 23:43

美麗灣案找解方 公民論壇無共識

2019-06-21 23:35

市集、遊行、紙風車 基隆29日海洋嘉年華

2019-06-21 23:34

申辦到7月5日／童玩節電子護照 國中小只要100元

2019-06-21 23:27

藍鵲輪花蓮首航蘇澳 9月起有定期航班

2019-06-21 23:18

每人520元 兒童半價 郵輪列車啟動 暢遊東海岸美景

2019-06-21 22:53

美食新天地／吉安黃昏市場水煎包 7元就吃得到

2019-06-21 22:49

基隆暑期營隊美食烹飪、舞蹈、人體彩繪 技職大體驗

2019-06-21 18:07

新城橋改建要改道繞遠路 宜蘭縣長林姿妙請命搭便橋

2019-06-21 18:03

第一河川局整治安農溪如畫中美景 明天邀你入畫健行

2019-06-21 17:47

宜蘭童玩節要來了 這張門票只要100元的護照辦了沒？

2019-06-21 12:38

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

影／今天隱藏版菜單是什麼？ 基隆這家店天天有驚喜

2019-06-21 23:18

29日基隆海洋老鷹嘉年華登場 晚上紙風車接力演出

2019-06-21 14:13

世紀大佛展、吳寶春麵包開幕 花蓮台開新天堂迎雙喜

2019-06-21 13:10
看更多

熱門文章

高市隱翅蟲出沒 網友指因環境不乾淨所致

2019-06-21 20:04

全國電子Digital City第八家門市彰化開幕 特價品吸睛

2019-06-21 14:30

影／今天隱藏版菜單是什麼？ 基隆這家店天天有驚喜

2019-06-21 23:18

韓國瑜台中造勢估午後現人潮 車輛這樣停

2019-06-22 09:05

八德公墓飽和 桃市府新建8萬多個現代化納骨塔

2019-06-21 14:28

一騎紅塵妃子笑 竹市荔枝節今熱鬧登場嘗鮮要快

2019-06-22 10:32

台南永康警分局K書風氣盛 前月3人現又3人上警大　

2019-06-22 09:03

大巨蛋疏散「出埃及記」？ 遠雄：別變高壓統治犧牲品

2019-06-21 20:00

稱大巨蛋疏散模擬不及格 林洲民要自購軟體模擬

2019-06-21 14:18

台62線跨基金二路延伸萬里？ 說明會地方意見不一

2019-06-21 17:30

師大夜市今晚辦公聽會 北市議員：恐有衝突

2019-06-21 14:29

黃國昌質疑養雞場侵占國土遭吃案 屏地檢駁斥

2019-06-21 18:52

金山沙灘蹦火音樂季明晚登場 3艘蹦火船岸邊展演

2019-06-21 21:35

5港生前進新北深坑 陪慢飛天使玩玩具

2019-06-21 18:05

竹東動漫園區不到3年閉館 將轉型為原民產銷中心

2019-06-21 17:13

影／韓粉「帶關刀」搭火車南下相挺 因韓國瑜救國救黨

2019-06-22 11:49

夏戀嘉年華名單公布 羅志祥、田馥甄大咖雲集

2019-06-21 19:31

師大商圈都計變更公聽會 居民高喊撤回

2019-06-21 21:35

蔡宗坤獲內政部特優里長 黃敏惠：里民就是他家人

2019-06-21 14:10

蘭嶼勇士千年前葬身菲律賓Subtan島 17名後裔啟程尋根

2019-06-21 15:04

29日基隆海洋老鷹嘉年華登場 晚上紙風車接力演出

2019-06-21 14:13

高雄發大財要砍萬棵樹？經發局：努力留住更多綠樹

2019-06-21 14:58

77家私幼簽約加入 北市幼兒園準公共化達53%

2019-06-21 20:09

台中追加80億預算 老人健保補助可望7月恢復

2019-06-21 19:29

出家人也力挺韓國瑜！一車青草茶讓韓粉解渴

2019-06-22 11:11

從爸爸的小球童到國手 金門囝仔李洋寫下球壇奮鬥史

2019-06-21 20:28

宜蘭童玩節要來了 這張門票只要100元的護照辦了沒？

2019-06-21 12:38

蘭嶼旅遊不守交通規則 一天3起車禍 居民：這不是國外

2019-06-22 11:00

小漁村轉型不懂行銷 枋寮青年創代銷平台解憂

2019-06-21 17:20

第一河川局整治安農溪如畫中美景 明天邀你入畫健行

2019-06-21 17:47

基隆暑期營隊美食烹飪、舞蹈、人體彩繪 技職大體驗

2019-06-21 18:07

無人飛機噴藥防治秋行軍蟲 台南農業局：不合法已喊停

2019-06-22 12:17

影／看準韓流財 近百攤商漏夜卡位亂

2019-06-22 11:13

舒淇走過「夢境般長廊」明年走入歷史 下引道下月先拆

2019-06-22 12:45

淡水最重南瓜出爐 林建訓903台斤奪冠

2019-06-21 22:45

新北聯醫建醫療大樓 侯友宜：溪南、溪北呼應

2019-06-21 22:58

金山磺港公共浴室金銀雙湯消暑 煥然一新重開放

2019-06-21 14:56

嘉義市府約市民明年的今天 帶上「上帝金戒指」

2019-06-21 19:33

台南官田農會芒果乾好吃密訣 傳統燃火烘製24小時

2019-06-22 10:08

韓國瑜台中造勢 咖啡哥送4000杯咖啡

2019-06-22 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top